El verano está llegando a su fin y muchas personas buscan aprovechar los últimos días de calor con actividades al aire libre. Por eso, la Ciudad de Buenos Aires tiene las mejores opciones de ferias barriales que combinan la cultura, la gastronomía y la música con espectáculos gratuitos y aptos para toda la familia.

Estos espacios, gracias a su masividad, ya son todo un clásico de los fines de semana, ya que se puede recorrer los puestos de artesanos, descubrir arte local, disfrutar de la música callejera y de la mejor gastronomía argentina. Desde mercados con antigüedades hasta ferias con tradición gaucha y propuestas artísticas, estas opciones ofrecen planes ideales para compartir en familia, con amigos o en pareja antes de que termine la temporada de verano.

Se termina el verano en la ciudad: cuáles son las tres ferias más importantes de la Ciudad de Buenos Aires

Feria de San Telmo

La tradicional feria de San Telmo es uno de los paseos más conocidos de la ciudad. Cada domingo, sus calles se llenan de puestos de antigüedades, objetos de colección y artesanías, creando un verdadero museo a cielo abierto.

Además, sobre la calle Humberto 1º se encuentra la Feria de las Artes, donde más de 40 artistas exhiben y explican sus procesos creativos en disciplinas como pintura, fotografía y escultura. El recorrido suele extenderse hasta Plaza Dorrego, donde también se puede disfrutar del tradicional “Patio de Tango”, con música y baile en vivo.

Feria de Plaza Serrano

Ubicada en pleno corazón de Palermo, la feria de Plaza Serrano es uno de los puntos más elegidos por quienes buscan un paseo artístico y urbano. Sus calles reúnen artistas plásticos, artesanos y vendedores de todo tipo que exponen sus obras al público, nucleando en un solo lugar todo el talento argentino brindado a los turistas.

El entorno está rodeado de bares, restaurantes y locales de diseño, lo que convierte la visita en un plan ideal para pasar la tarde. Para quienes disfrutan descubrir nuevos talentos, conversar con los creadores y recorrer propuestas culturales, esta feria se presenta como una de las opciones más atractivas de la ciudad.

Feria de Mataderos

Por último, pero no menos importante, la Feria de Mataderos es una opción ideal para quienes quieren conectarse con las tradiciones argentinas. Todos los domingos, este barrio revive el espíritu gauchesco con peñas, espectáculos culturales y gastronomía criolla.

La feria también se destaca por su gastronomía regional, con platos típicos como asado, locro y pastelitos. Además, ofrece talleres gratuitos para toda la familia, entre ellos clases de danzas folklóricas, guitarra y telar.

Con propuestas culturales, música en vivo y una variada oferta gastronómica, estas ferias al aire libre se posicionan como uno de los mejores planes para aprovechar los últimos fines de semana de verano en Buenos Aires.