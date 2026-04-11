El polideportivo Diego Armando Moreno de Moreno. Foto: Municipio de Moreno.

En plena ola de calor, el conurbano bonaerense suma un nuevo plan familiar e ideal para refrescarse sin alejarse demasiado de la Ciudad de Buenos Aires.

A solo 30 minutos de CABA, el Municipio de Moreno ofrece un complejo municipal que parece sacado del Caribe: pileta con olas, agua cristalina, palmeras y hasta arena para sentirse de vacaciones sin salir de Buenos Aires.

El polideportivo Diego Armando Moreno de Moreno. Foto: Municipio de Moreno.

Este “mini Caribe” está dentro del Polideportivo Diego Armando Maradona (DAM), inaugurado en 2024, ubicado en el kilómetro 56,5 de la Ruta Provincial 24, en la localidad de Cuartel V, a metros del cruce con la Ruta 25.

Además de la pileta con olas, el predio cuenta con una pileta olímpica de hasta cuatro metros de profundidad y otra especialmente diseñada para chicos, con menos de 80 centímetros.

El polideportivo Diego Armando Moreno de Moreno. Foto: Municipio de Moreno.

El complejo ofrece mucho más que piletas: hay juegos infantiles, mesas y bancos bajo la sombra, canchas de hockey, fútbol y vóley, una ciclovía interna y hasta un microestadio.

Todo el espacio está pensado para que grandes y chicos disfruten de una jornada completa al aire libre. Para comer, se puede elegir entre los foodtrucks del predio o usar las parrillas disponibles a precios accesibles.

¿Cuánto están las entradas del polideportivo Diego Armando Maradona de Moreno?

El polideportivo Diego Armando Moreno de Moreno. Foto: Municipio de Moreno.

Vecinos de Moreno : ingreso gratuito presentando DNI con domicilio en el partido.

Personas con CUD : ingresan sin costo.

Adultos (no residentes) : $4.800

Menores de 13 años (no residentes) : $2.400

Jubilados y pensionados (no residentes): $2.400

El acceso a todas las piletas está incluido en la entrada. Solo se abona un adicional de $4.800 por el uso de parrillas y el estacionamiento.

Días y horarios del polideportivo Diego Armando Maradona de Moreno

El polideportivo Diego Armando Moreno de Moreno. Foto: Municipio de Moreno.

El polideportivo Diego Armando Maradona solo abre los días sábados y domingos, de 09:00 a 19:00 horas. En caso de ser la primera visita, es obligatorio registrarse presentando el DNI físico. Además, solo se aceptan pagos digitales y está prohibido el ingreso con bebidas alcohólicas.