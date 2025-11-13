Looks para el 2026: los cinco peinados que marcan las tendencias para el próximo verano

Desde lacios hasta con rulos, el verano se vivirá con mucho entusiasmo y estilo. Sin embargo, no se deben olvidar los protectores térmicos y los gorros para cuidar el cuero cabelludo.

Cuál es la tendencia de cabello en verano. Foto: Freepik

La moda que se impone en el verano está a la vuelta de la esquina, y la próxima temporada también se verá reflejada en los peinados y en el tipo de cabello. Desde ultra lacios hasta rizos con volumen natural, los peinados que serán tendencia durante las vacaciones de 2026 darán de qué hablar.

Marcados por el estilo de cada persona, los cortes estructurados y pulidos dominarán las playas y los paseos por la ciudad, mientras que las texturas sueltas y naturales al rayo del sol también tendrán su lugar de protagonismo.

Las trenzas serán la moda del verano.

Los peinados que estarán de moda en el verano 2026

Lacio ultra pulido con raya al medio: Ideal para cabellos largos y medios, este look apuesta por la elegancia minimalista. Se logra con plancha y un sérum anti-frizz, ofreciendo un acabado brillante y sofisticado.

Bob texturizado con puntas desfiladas : Un clásico renovado para quienes buscan frescura y movimiento. Es perfecto para cabellos finos y medianos, y requiere poco mantenimiento durante los días de calor.

Rizos naturales con volumen controlado: Los rizos sueltos y definidos serán protagonistas. Aplica crema moldeadora o espuma ligera para mantener la forma sin apelmazar el cabello.

Cola de caballo baja con efecto wet: Una opción chic y práctica para el verano. Logra un look elegante y moderno aplicando gel o crema fijadora y asegurando la coleta cerca de la nuca.

Trenzas sueltas y despeinadas: Perfectas para un estilo bohemio y relajado, las trenzas desarmadas permiten libertad y frescura, además de proteger el cabello del calor y del viento.

Cómo proteger el cabello en verano.

Consejos útiles para cuidar el pelo en verano

Protección solar para el cabello

Al igual que la piel, el pelo se daña con los rayos UV. Usá sprays o aceites con filtro UV antes de exponerte al sol. Además, los sombreros, pañuelos o gorros también ayudan a protegerlo directamente.

Hidratación constante

El calor y la exposición al sol puede que resequen tu cabello. Por eso, usá acondicionadores nutritivos o mascarillas hidratantes 1-2 veces por semana. Además, los aceites naturales como argán, coco o jojoba pueden aplicarse de medios a puntas para mantener la elasticidad.

Lavado adecuado

No exageres con los lavados; el exceso de shampoo puede resecarlo. En verano, es mejor usar uno suave y nutritivo, y alternar con enjuagues con agua fresca para cerrar la cutícula.

Cuidado del pelo. Foto: Freepik.

Evitar calor innecesario

Planchas y secadores agravan el daño por calor. Siempre que uses calor, aplicá protector térmico, además, aprovechá la secada al aire libre siempre que sea posible.

Cuidado después de la playa o piscina

Enjuagá el cabello con agua dulce después de nadar en el mar o piscina. El cloro y la sal son muy agresivos, así que aplicá acondicionador sin enjuague para protegerlo. Evitá también los peinados tirantes mientras el cabello está mojado, porque es más frágil.