Ritual de la cinta roja en Navidad: dónde hay que atarla y para qué funciona

Este año se instaló una nueva tradición que no puede faltar en Nochebuena. De qué se trata y cómo se lleva a cabo.

Cómo es el ritual de la cinta roja en Navidad. Foto: Freepik

El 24 de diciembre, cuando el reloj marca las 00, una de las cosas que no puede faltar en la mesa es la sidra. Sin embargo, para este año se instaló una nueva tradición que es atar una cinta roja en la botella antes de abrirla. Si bien parece algo menor, tiene un gran significado y está vinculado con los deseos para el 2026.

Colocar la cinta roja en la botella, históricamente, tiene que ver con atraer buena suerte, prosperidad, salud, dinero y protección. Sin embargo, es una costumbre que volvió a resurgir para este año. El objetivo es dejar atrás las malas energías y empezar un nuevo año completamente renovado.

Se instaló una nueva tradición que es atar una cinta roja en la botella antes de abrirla. Foto: Freepik

Cómo es el ritual de la cinta roja en Navidad

Para que el ritual funcione, hay que seguir una serie de pasos básicos y son los siguientes:

Conseguir cinta roja de cualquier material. Atar la cinta al cuello de la botella antes de la medianoche, con un nudo o moño. Dejarla puesta hasta que llegue el momento del brindis. Pedir deseos o agradecer antes de descorchar. Guardar la cinta como amuleto o desecharla, lo que uno sienta.

Ritual de la pimienta para fin de año: cómo utilizarla para abrir caminos en el 2026

La pimienta, además de ser uno de los condimentos más utilizados en la cocina, también es una herramienta que se usa para rituales por la poderosa acción que tiene. Sin embargo, cabe aclarar que para realizar cualquier ritual hay que tener fe, si no los resultados pueden ser débiles o nulos.

Primero se debe escribir en una hoja lisa y sin roturas los deseos de cada uno y en presente, como si ya los cumplimos: “Gracias universo o Dios, por atraer nuevas oportunidades”, “Gracias universo por el dinero que llega a mi vida de manera abundante y sin obstáculos”, etc.

Rituales con pimienta. Foto: Freepik

Qué materiales se necesitan para el ritual con pimienta

Una lapicera nueva con tinta negra o azul.

Una hoja en blanco sin roturas.

Un vaso de vidrio mediano (en lo posible que sea nuevo).

Un sahumerio de copal, lavanda, romero o champa, para limpiar la energía de los espacios de la casa.

Paso a paso para el ritual con pimienta