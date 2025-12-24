Las ollas Essen heredadas tienen solución: cómo limpiar las quemaduras sin esfuerzo y dejarlas como nuevas

De la abuela, de mamá o de alguna tía, casi todos tienen en casa una olla de esta marca, famosa por su calidad y durabilidad. Con unos pasos simples y productos cotidianos, es posible devolverle el brillo y eliminar esas manchas que parecían imposibles de sacar.

El truco para dejar la Essen como nueva. Foto: Essen.

Con el uso cotidiano, la grasa y los restos de comida pueden acumularse en las ollas Essen, opacando su brillo original y volviendo más difícil la limpieza. Esto no solo afecta su apariencia, sino que también puede dar la sensación de que el material se arruinó. Sin embargo, existe un truco casero muy efectivo, hecho con ingredientes simples, que permite dejarlas como nuevas sin recurrir a productos químicos costosos.

Las ollas Essen se destacan por su resistencia y excelente rendimiento en la cocina, pero aun así suelen aparecer manchas oscuras en la base y los costados externos. Las quemaduras, la grasa carbonizada y los residuos adheridos son consecuencia del contacto directo con la llama o de derrames que se secan con el calor. La buena noticia es que se pueden eliminar sin esfuerzo y sin dañar la superficie, siempre que se utilice el método adecuado.

Las ollas Essen se destacan por su resistencia y excelente rendimiento en la cocina. Foto: Essen.

El truco casero para eliminar las quemaduras de las ollas Essen

Las marcas negras suelen formarse por el uso prolongado a altas temperaturas o por restos de comida que se adhieren y se endurecen con el calor. Aunque parecen difíciles de sacar, no es necesario usar productos abrasivos ni limpiadores especiales. Con algunos elementos básicos que suelen estar en cualquier cocina, se puede lograr un resultado muy efectivo.

Solo se necesita:

Bicarbonato de sodio

Vinagre blanco

Agua caliente

Esponja suave o fibra no abrasiva

Bicarbonato de sodio. Foto: Freepik

Paso a paso

Cubrir la superficie: espolvorear una capa generosa de bicarbonato de sodio sobre la zona quemada, especialmente en la base de la olla. Agregar vinagre: volcar vinagre blanco hasta que se produzca la reacción espumosa. Dejar actuar: permitir que la mezcla repose entre 20 y 30 minutos. Si la suciedad está muy adherida, se puede extender el tiempo hasta una hora. Frotar con suavidad: pasados los minutos, limpiar la superficie con una esponja no abrasiva, realizando movimientos suaves. Enjuagar con agua caliente: retirar los restos y ayudar a desprender la grasa sin dañar el material.

Alternativa: si no se tiene bicarbonato, se puede reemplazar por pasta de dientes o por una mezcla de sal gruesa y jugo de limón, aplicando el mismo procedimiento.

Ollas Essen. Foto: Essen.

Lo que nunca hay que hacer con la Essen

Para no dañar la superficie y prolongar la vida útil de la olla, es importante tener en cuenta algunas recomendaciones:

No usar virulana metálica ni fibras abrasivas.

Evitar limpiadores industriales muy fuertes.

No raspar con cuchillos u objetos duros que puedan rayar el material.

Limpiar la base después de cada uso.

Evitar derrames sobre la hornalla encendida.

Utilizar fuego medio o bajo siempre que sea posible.

Con estos cuidados y una limpieza regular, las ollas Essen pueden conservar su brillo y funcionalidad durante muchos años.