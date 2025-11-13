El truco de limpieza que muchos desconocen: el ingrediente de cocina que se debe tirar al piso antes de trapear

Económico, natural y eficaz, este producto de uso cotidiano puede transformar la rutina de limpieza y dejar los pisos relucientes en minutos. Los expertos explican cómo aplicarlo correctamente y en qué superficies conviene evitarlo.

Trucos de limpieza con vinagre. Foto: Freepik

En la búsqueda de una limpieza más efectiva, muchas personas recurren a productos costosos sin obtener grandes resultados. Sin embargo, un sencillo truco casero volvió a ganar popularidad en redes sociales y foros de mantenimiento del hogar: utilizar vinagre blanco antes de trapear.

Este ingrediente, presente en la mayoría de las cocinas, se convirtió en un aliado doméstico por su capacidad para eliminar grasa, neutralizar olores y devolver el brillo natural a distintas superficies.

Trucos de limpieza con vinagre. Foto: Freepik

El secreto de su eficacia radica en el ácido acético, componente principal del vinagre blanco, que actúa disolviendo residuos difíciles y desinfectando sin dañar los materiales más resistentes.

Cómo limpiar los pisos con vinagre blanco

Al combinar media taza del producto con cuatro litros de agua tibia, se obtiene una solución de limpieza económica y sustentable, ideal para pisos de cerámica, porcelanato o mosaico.

El procedimiento, según especialistas, es sencillo: primero se debe barrer o aspirar para retirar el polvo. Luego, aplicar la mezcla con una mopa o trapo bien escurrido.

Trucos de limpieza con vinagre.

En caso de manchas persistentes, un poco de vinagre puro sobre la zona afectada puede acelerar el resultado. Una vez finalizada la limpieza, se aconseja ventilar el ambiente, ya que el característico olor del vinagre se evapora rápidamente.

No obstante, los expertos advierten que no todas las superficies toleran este método. En materiales como mármol, granito, piedra natural o parquet sin sellar, el ácido puede generar manchas o deteriorar el acabado. En esos casos, se recomienda optar por limpiadores específicos o soluciones neutras.

Además, se subraya una precaución esencial: nunca mezclar vinagre con lavandina o productos con cloro, ya que esa combinación libera gases tóxicos peligrosos para la salud.

Trucos de limpieza con vinagre. Foto: Archivo.

El vinagre blanco, usado con moderación, puede integrarse a la rutina semanal de limpieza. Su bajo costo y efectividad lo convirtieron en una alternativa ecológica y confiable frente a los productos químicos tradicionales. Un pequeño cambio en la forma de trapear, aseguran los expertos, puede marcar una gran diferencia en la apariencia y la higiene del hogar.