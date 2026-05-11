Festival milanesa en Palermo Foto: Turismo Buenos Aires

La milanesa ocupa un lugar central en la cocina argentina, pero no es la única cultura que tiene preparaciones similares. En Japón existe el katsu sando, un sándwich elaborado con carne empanada y pan súper esponjoso que, por su combinación de texturas y sabores, suele conquistar a quienes aman las comidas simples pero contundentes.

Este clásico japonés suele prepararse con cerdo o pollo rebozado y frito, colocado entre dos rebanadas de shokupan, un pan de molde suave y aireado típico de Japón. El resultado mezcla una cobertura crocante con un interior tierno y un pan muy liviano.

Otro de los secretos de esta receta está en la salsa tonkatsu, un aderezo agridulce intenso que acompaña la carne y aporta un sabor característico. Aunque su preparación es sencilla, el contraste de texturas hace que el sándwich tenga una identidad muy particular.

Katsu, la milanesa de Japón. Foto: Unsplash.

Cómo preparar katsu sando en casa

Ingredientes

2 bifes finos de cerdo o pechugas de pollo

4 fetas de pan de molde sin corteza o pan japonés

1 huevo

Harina

Panko (pan rallado japonés)

Repollo finamente cortado (opcional)

Salsa tonkatsu o salsa barbacoa

Sal y pimienta

Aceite para freír

Paso a paso para hacer el famoso sándwich japonés

Condimentar la carne con sal y pimienta. Pasarla por harina, luego por huevo batido y finalmente cubrirla con panko. Freír en aceite caliente hasta que el empanado quede dorado y crocante de ambos lados. Retirar y dejar reposar unos minutos sobre papel absorbente para eliminar el exceso de aceite. Untar el pan con salsa tonkatsu, agregar la carne y sumar repollo si se desea. Cerrar el sándwich, presionar suavemente y cortar en mitades o tiras rectangulares.

Katsu sando, sándwich japonés. Foto: Wikipedia.

Consejos para que el katsu sando quede más crocante y sabroso

Utilizar panko ayuda a lograr un rebozado mucho más liviano y crujiente.

Evitar cocinar la carne recién salida de la heladera para que conserve mejor su textura.

Freír con el aceite bien caliente para impedir que el empanado absorba demasiada grasa.

Presionar apenas el pan al armar el sándwich para que mantenga su forma sin aplastar el relleno.

Retirar los bordes del pan antes de servir le da una presentación más típica japonesa.

Con pocos ingredientes y una preparación bastante simple, el katsu sando se convirtió en una receta ideal para quienes quieren probar un plato japonés que recuerda, de alguna manera, a la clásica milanesa argentina.