Furor por las pecas falsas: la nueva tendencia viral que marcará el maquillaje del verano 2026

Para los meses cálidos y soleados, esta tendencia es ideal, ya que busca crear un look natural, juvenil y fresco. Paso a paso, cómo hacerlo.

Make Up pecas falsas. Foto: Freepik

Durante los meses de verano, el maquillaje poco cargado marca una clara tendencia, ya que la piel debe estar fresca y cuidada de la exposición solar. Sin embargo, hay una técnica que se viralizó rápidamente: las pecas falsas de forma sutil y realista.

Esta tendencia se volvió viral gracias a que se pueden realizar con lápices específicos, sombras en polvo o incluso un poco de delineador líquido marrón, logrando un efecto delicado y un estilo propio, con la piel adornada con pequeñas marquitas perfectamente diseñadas para el rostro.

Make Up pecas falsas. Foto: Freepik

La popularidad de las fake freckles no solo responde a la estética, sino también a la búsqueda de looks auténticos y espontáneos. Combinar pecas con un maquillaje ligero, protector solar y tonos cálidos hace que la piel luzca más fresca y natural, ideal para los días soleados y las vacaciones de verano.

Además, esta técnica se puede completar con un maquillaje minimalista y un estilo mucho más sobrio, convirtiéndose en un detalle versátil que suma mucha personalidad a cualquier look. Pero ¿Cómo se hace?

Make Up pecas falsas. Foto: Freepik

Cómo hacer pecas falsas paso a paso: la tendencia de maquillaje del verano

Las fake freckles o pecas falsas son la tendencia del momento y aportan un look fresco, natural y juvenil. Se pueden hacer de manera muy sencilla en casa con pocos productos. El paso a paso es muy sencillo:

Paso 1: Prepara la piel

Limpia tu rostro y aplica tu rutina básica de skincare. Para un efecto natural, lo ideal es usar una base ligera o una BB cream, evitando cubrir demasiado la piel. Esto hará que las pecas se integren de manera armoniosa y la piel luzca fresca y luminosa.

Paso 2: Elige tus productos

Existen varias opciones para hacer pecas:

Lápices o rotuladores específicos para pecas: permiten un trazo preciso y realista.

Sombras en polvo: con un pincel fino, son ideales para un efecto difuminado.

Productos líquidos o en gel: dan un acabado más marcado y duradero.

Paso 3: Define la ubicación

Observá tus pecas naturales, si las tenés, y usalas como guía. Si no, aplicá las pecas falsas en zonas donde normalmente salen: la parte superior de la nariz y las mejillas. No las pongas todas iguales; la idea es que sean irregulares y desparejas, como en la naturaleza.

Make Up pecas falsas. Foto: Freepik

Paso 4: Aplica las pecas

Si usás lápiz o rotulador, hacé pequeños puntos de distintos tamaños. Si usás sombra en polvo, aplicá con un pincel fino y luego difuminá suavemente con los dedos o una esponja. Evitá hacerlas demasiado oscuras; lo ideal es que sean un tono más oscuro que tu piel, pero sutil.

Paso 5: Fijá el maquillaje

Para que duren todo el día, podés aplicar una capa ligera de polvo translúcido sobre las pecas o un spray fijador de maquillaje. Esto ayuda a que no se corran con el calor o la humedad del verano.