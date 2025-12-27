No tires la botella de champagne: el adorno original para decorar la mesa de Año Nuevo sin gastar

Después del brindis, la botella suele terminar en la basura, pero con unos pocos detalles puede transformarse en un adorno elegante y reutilizable.

Cómo hacer un adorno con una botella de champagne. Foto: Freepik.

Luego del brindis de Año Nuevo, la botella de champagne vacía suele terminar en el tacho de basura. Sin embargo, con algunos cambios simples, puede transformarse en un objeto decorativo con mucha presencia, ideal para la mesa o el living y sin necesidad de gastar dinero extra. Usada como florero, portavelas o base para luces, es una forma fácil de reciclar y sumar estilo al hogar.

Por qué la botella de champagne funciona tan bien para reciclar

Este tipo de botella tiene varias ventajas a la hora de reutilizarla en decoración:

Vidrio grueso y resistente, difícil de romper

Silueta estilizada que aporta elegancia

Altura perfecta para centros de mesa verticales

Un diseño asociado a festejos y momentos especiales

Además, en casi todas las celebraciones de Año Nuevo queda al menos una botella lista para reciclar.

Cómo hacer un adorno con una botella de champagne. Foto: Freepik.

Ideas fáciles para convertirla en un adorno

Con pocos elementos, la botella puede reconvertirse en distintas opciones decorativas:

Florero sencillo , con flores blancas, eucalipto o ramas secas

Portavelas alto , usando una vela fina o una opción LED

Base para luces cálidas , colocando una guirnalda a pilas en su interior

Centro de mesa, combinada con otras botellas similares

Puede dejarse al natural o pintarse en tonos neutros como blanco o dorado, según el estilo buscado.

Materiales necesarios

No hace falta comprar nada especial para este reciclaje:

Botella de champagne limpia y seca

Luces LED o una vela

Hilo, cinta o yute para decorar el cuello

Flores, ramas o elementos secos

Opcional: pintura en aerosol o barniz para un acabado más parejo

Cómo hacer un adorno con una botella de champagne. Foto: Freepik.

Paso a paso para prepararla

Limpiar bien la botella y quitar la etiqueta. Elegir si la vas a usar transparente o pintada. Colocar luces, flores o la vela según la idea elegida. Agregar un detalle simple en el cuello con hilo o cinta. Ubicar como centro de mesa o en un rincón destacado.

Reutilizar la botella de champagne permite extender el clima festivo más allá del brindis. Es una opción decorativa simple, reutilizable y versátil, que se adapta tanto a mesas elegantes como a espacios más descontracturados.