La innovación de las casas con plástico reciclado que se construyen en 5 días y cuestan menos de 7.000 dólares.

La construcción tradicional, basada en ladrillos de arcilla, cemento y largos tiempos de obra, podría enfrentar un nuevo competidor. Un sistema desarrollado con bloques fabricados a partir de plástico reciclado permite levantar una vivienda en apenas cinco días y con costos considerablemente más bajos que los métodos habituales.

La innovación fue creada por la empresa colombiana Conceptos Plásticos, fundada por el ingeniero Fernando Llanos y el arquitecto Óscar Méndez. La idea surgió a partir de una experiencia personal: Llanos intentaba construir su propia casa en el departamento de Cundinamarca, pero se encontró con dificultades para transportar materiales desde Bogotá. En ese contexto conoció a Méndez, quien había investigado alternativas constructivas con plástico reciclado durante su tesis universitaria.

La innovación de las casas con bloques de plástico reciclabe fue creada por la empresa colombiana Conceptos Plásticos. Foto: Unsplash

De ese encuentro nació un sistema basado en bloques modulares fabricados con plástico recuperado que se ensamblan entre sí de forma similar a las piezas de un juego de construcción. Según explican distintos medios especializados en arquitectura y sostenibilidad, el método permite levantar viviendas de hasta dos pisos en cuestión de días.

¿Cómo se fabrican los ladrillos de plástico reciclado?

El sistema utiliza plástico descartado como materia prima principal. En lugar de emplear material virgen, la empresa apuesta por reutilizar residuos que de otro modo podrían tardar siglos en degradarse.

El proceso de producción incluye varias etapas. El plástico proviene de recicladores y de residuos industriales, que luego se someten a un proceso de extrusión en el que el material se derrite. Posteriormente, el plástico fundido se coloca en moldes para darle forma a los bloques que se utilizarán en la construcción.

El plástico proviene de recicladores y de residuos industriales, que luego se someten a un proceso de extrusión. Foto: Imagen generada con IA (Copilot)

Cada ladrillo pesa aproximadamente tres kilos, un peso similar al de un ladrillo de arcilla convencional. Sin embargo, su diseño modular permite que las piezas se encastren entre sí mediante presión, lo que reduce la necesidad de mortero y acelera significativamente el proceso de obra.

Viviendas en cinco días: cuánto cuesta este sistema de construcción

Gracias a este sistema modular, la empresa sostiene que es posible construir viviendas en tiempos notablemente más cortos que los habituales en la construcción tradicional.

De acuerdo con datos difundidos por medios especializados, una casa de aproximadamente 40 metros cuadrados puede levantarse en apenas cinco días con un equipo de cuatro personas. El modelo incluye los ambientes esenciales de una vivienda básica: dos habitaciones, baño, cocina, comedor y sala de estar.

El modelo incluye los ambientes esenciales de una vivienda básica: dos habitaciones, baño, cocina, comedor y sala de estar. Foto: Unsplash

El costo estimado de cada unidad ronda los 6.800 dólares, lo que la convierte en una alternativa potencialmente más accesible frente a los métodos de construcción convencionales.

El proyecto que recicló 200 toneladas de plástico para construir viviendas

La tecnología ya fue aplicada en distintos proyectos de vivienda social. Uno de los casos más destacados se desarrolló en Guapi, en el departamento del Cauca, en Colombia, donde la empresa participó en la construcción de refugios temporales para familias desplazadas por el conflicto armado.

El proyecto se llevó adelante en conjunto con el Consejo Noruego para Refugiados (NRC) y permitió levantar un conjunto habitacional para 42 familias en apenas 28 días.

Para esa obra se reciclaron más de 200 toneladas de plástico, lo que además representó una solución ambiental al reutilizar residuos que pueden tardar hasta 300 años en degradarse.