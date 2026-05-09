Cada vez más personas apuestan por el reciclaje creativo para decorar patios y balcones de forma económica y sustentable. Foto: Imagen generada con Gemini IA para Canal26.com.

En tiempos donde el reciclaje y la reutilización ganan cada vez más espacio dentro del hogar, muchos objetos cotidianos comienzan a adquirir un valor inesperado. Uno de ellos son los bidones de plástico, envases que suelen terminar en la basura pero que pueden transformarse fácilmente en macetas colgantes, jardineras e incluso pequeñas huertas urbanas.

La tendencia crece especialmente entre quienes buscan decorar patios, balcones y jardines con alternativas económicas y sustentables. Con pocos materiales y algo de creatividad, estos recipientes pueden tener una segunda vida útil y convertirse en piezas funcionales para espacios verdes. Además de reducir residuos plásticos, reutilizar bidones permite ahorrar dinero y fomentar hábitos más amigables con el ambiente.

Los bidones de plástico pueden reutilizarse para crear macetas colgantes, jardineras y pequeñas huertas urbanas. Foto: Pinterest.

Cómo convertir un bidón de plástico en una maceta colgante

El procedimiento para reutilizar bidones como macetas es sencillo y no requiere conocimientos avanzados de jardinería ni herramientas profesionales.

El primer paso consiste en lavar correctamente el envase para eliminar cualquier residuo. Luego, se debe marcar la zona donde se realizará el corte lateral que funcionará como abertura principal para colocar la tierra y las plantas. Una vez realizado el corte, se recomienda hacer pequeños orificios en la base para facilitar el drenaje del agua y evitar que las raíces se pudran por exceso de humedad. Muchos aficionados a la jardinería también perforan la tapa del bidón para mejorar la circulación del aire y evitar acumulación de agua. Para colgar la estructura, suele utilizarse soga resistente, alambre o cadenas livianas, siempre verificando que el recipiente quede bien sujeto antes de agregar el sustrato.

Con pocos materiales y algo de creatividad, un simple envase puede transformarse en un objeto decorativo y funcional. Foto: Pinterest.

¿Qué plantas son ideales para recipientes reciclados?

No todas las especies se adaptan igual a este tipo de macetas recicladas. Los especialistas recomiendan elegir plantas resistentes y de raíces poco profundas. Entre las opciones más utilizadas aparecen:

Suculentas.

Cactus.

Romero.

Lavanda.

Menta.

Pensamientos.

Petunias.

Suculentas, cactus y hierbas aromáticas son algunas de las plantas que mejor se adaptan a recipientes reciclados. Foto: unsplash

Estas especies requieren poco mantenimiento y toleran mejor los espacios reducidos. También es importante tener en cuenta la ubicación. Algunas plantas necesitan varias horas de sol directo, mientras que otras se desarrollan mejor en semisombra o ambientes frescos. El control del drenaje resulta clave para evitar encharcamientos y conservar las plantas en buen estado.

Bidones como macetas: una tendencia sustentable que gana cada vez más seguidores

La reutilización de bidones forma parte de una tendencia más amplia vinculada al reciclaje creativo y las huertas urbanas. En redes sociales como Instagram, TikTok y Pinterest se multiplican los tutoriales y videos donde usuarios muestran cómo transformar envases plásticos en objetos decorativos y funcionales para el hogar.

La tendencia DIY ("Do It Yourself") o "Hazlo tú mismo") vinculada al reciclaje gana fuerza en redes sociales con ideas prácticas para reutilizar objetos cotidianos. Foto: Pinterest.

Además de las macetas colgantes, muchas personas utilizan bidones reciclados para fabricar:

Jardineras de piso.

Mini invernaderos.

Sistemas de riego casero.

Organizadores.

Composteras pequeñas.

La popularidad de estas ideas se relaciona con el creciente interés por reducir residuos y aprovechar materiales que normalmente serían descartados.

¿Por qué reutilizar plástico ayuda al ambiente?

Cada año se desechan millones de envases plásticos que tardan décadas en degradarse completamente. Reutilizar este tipo de recipientes permite disminuir el volumen de residuos y extender la vida útil de materiales ya producidos.

Reutilizar plástico ayuda a reducir residuos y fomenta hábitos más amigables con el medio ambiente dentro del hogar.

Especialistas en sustentabilidad remarcan que pequeñas acciones domésticas pueden generar un impacto positivo cuando se incorporan de manera cotidiana. Además, este tipo de actividades suele convertirse en una propuesta ideal para realizar con chicos, ya que combina creatividad, conciencia ambiental y contacto con la naturaleza.