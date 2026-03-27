Aprendé a reciclar el cartón que tenés acumulado en tu casa para cuidar y beneficiar a tus plantas. Foto: Generada con Gemini IA

En una era donde las compras por internet se han vuelto parte de nuestra rutina, es casi imposible no acumular una montaña de cajas en algún rincón de la casa. Sin embargo, lo que muchos consideran un residuo estorboso es, en realidad, un tesoro para la jardinería.

Reutilizar el cartón no solo es un acto de sostenibilidad y reciclaje, sino una estrategia inteligente para mejorar la salud de tu huerto urbano o tus plantas de casa. Al ser un material con una alta biodegradabilidad, el cartón se reintegra a la tierra aportando beneficios que van desde el ahorro de agua hasta la nutrición del suelo.

El cartón en tus plantas: los secretos de Patrick Vernuccio para una jardinería ecológica y económica

Para quienes buscan un enfoque más natural, el experto Patrick Vernuccio (conocido en redes como @thefrenchiegardener) propone convertir los desechos cotidianos en recursos valiosos. Según Vernuccio, el cartón actúa como una excelente fuente de carbono —el famoso “material marrón” en el compostaje— que ayuda a equilibrar la humedad y la temperatura del sustrato.

El experto Patrick Vernuccio revela sus 3 trucos para reutilizar el cartón en tus plantas. Foto: Generada con Gemini IA

No obstante, existe una regla de oro: no cualquier cartón sirve. Para garantizar que estamos cuidando nuestras plantas y no contaminándolas, debemos seguir estas pautas:

Sin químicos : evitá cartones con tintas de colores brillantes, recubrimientos de cera o acabados plastificados.

Limpieza total : es fundamental retirar cualquier resto de cinta adhesiva, etiquetas de envío o grapas metálicas.

Certificación: Patrick recomienda buscar sellos que indiquen que el material es 100% reciclado o compostable.

Al cumplir con estos requisitos, te aseguras de que, al degradarse, el cartón solo aporte materia orgánica beneficiosa sin liberar sustancias tóxicas en la tierra.

1) Mantillo (Mulch)

El acolchado (mulching) es una de las técnicas más efectivas para mantener un suelo vivo. Utilizar cartón para este fin es sencillo: solo debes trocear las cajas (libres de pegamento y tintas) y esparcirlas sobre la superficie de la tierra, alrededor de la base de tus cultivos.

Esta capa cumple funciones vitales:

Protección solar : evita que el sol directo erosione y reseque la tierra.

Control de maleza : al bloquear la luz, impide que las malas hierbas compitan por los nutrientes.

Humedad constante: reduce la evaporación, lo que se traduce en un menor gasto de agua y riegos menos frecuentes.

Con el tiempo, el cartón se descompone e incorpora nutrientes al suelo, mejorando su estructura de forma natural.

2) Mantillo simple (o circular)

Si no tenés un gran jardín pero eres amante de las plantas de casa o contás con un pequeño balcón, esta variante es para vos. Patrick Vernuccio sugiere una técnica adaptada para macetas: el mantillo circular.

Consiste en cortar un disco de cartón del diámetro de tu maceta, con un pequeño orificio central para el tallo. Al colocar esta “tapa” sobre el sustrato, creas un microclima ideal. En verano, mantiene las raíces frescas y húmedas; en invierno, actúa como un aislante térmico que protege la planta de las bajas temperaturas. Es la solución perfecta para quienes olvidan regar con frecuencia o viven en climas extremos.

3) Alimento para las lombrices

Si practicas el vermicompostaje, el cartón es un aliado indispensable. Las lombrices no solo se alimentan de los restos de cocina; necesitan celulosa para procesar correctamente la materia orgánica.

El cartón corrugado, gracias a sus pequeñas celdas internas, ofrece un refugio perfecto para que las lombrices se reproduzcan y depositen sus huevos. Además, su capacidad para absorber el exceso de lixiviados evita que el compost se compacte o genere malos olores. Al añadir trozos de cartón a tu compostera, estás creando un ecosistema equilibrado que resultará en un abono oscuro, aireado y extremadamente rico en nutrientes.

Mejorá tu jardín con ayuda del cartón: consejos para principiantes

Si es tu primera vez experimentando con el cartón, empieza por lo más fácil: el acolchado. Verás cómo en pocas semanas la textura de tu tierra cambia para mejor.

Y recordá que si te sobran recortes de césped tras podar tu jardín, también podés combinarlos con el cartón para crear el mulch definitivo.