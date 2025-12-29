Rituales de Año Nuevo: ¿por qué recomiendan comer 12 uvas y qué significa?

Cada bocado simboliza un mes venidero, pero su preparación previa es clave para canalizar las buenas vibras y potenciar tus deseos en la medianoche del 31 de diciembre.

Ritual de las uvas para Año Nuevo. Foto: Freepik

Hay rituales que pasan de generación en generación, que simbolizan la búsqueda de la prosperidad, la buena suerte y la materialización de los deseos. Uno de ellos es el de las 12 uvas, que tiene un detalle fundamental para incrementar su efectividad radica en cómo se prepara este alimento para recibir el 2026.

Originaria en España a fines del siglo XIX, esta práctica trascendió fronteras, convirtiéndose en un acto casi indispensable para despedir el año viejo y dar la bienvenida al nuevo con optimismo.

Cada uva representa un mes del año, y al comerlas, se asocian con deseos o intenciones positivas. La clave del ritual comienza con un paso esencial: su limpieza energética. Para lograrlo, se recomienda sumergir las uvas en un recipiente con agua y añadir una pizca de sal marina.

Este sencillo proceso permite eliminar cualquier energía negativa que puedan haber acumulado, mientras se visualiza cómo las vibraciones positivas las rodean.

La tradición consiste en comer una uva con cada campanada del reloj al marcarse la medianoche del 31 de diciembre. Este acto no solo simboliza el cierre de un ciclo, sino también la apertura de un nuevo año lleno de posibilidades.

Uno por uno, los pasos para realizar el ritual de las uvas de manera efectiva

Este ritual, además de su carga simbólica, es un ejercicio de intención y gratitud que permite comenzar el nuevo año con optimismo y enfoque. A continuación, te ofrecemos el paso a paso para su correcta aplicación.

