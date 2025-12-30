Truco casero para combatir el calor: dónde ubicar el ventilador para que tire aire frío

Muchos deciden usar un ventilador que puede no ser suficiente para refrescar la casa. Al menos eso era lo que se creía hasta ahora porque existe una técnica para sacarle el máximo provecho.

Las altas temperaturas se apoderaron de la ciudad y el aire acondicionado empieza a ganar terreno en el hogar. Pero hay que tener en cuenta que este electrodoméstico incrementa de forma exponencial las tarifas de luz y las facturas de fin de mes del hogar si no se utiliza de manera responsable.

Por este motivo, muchos deciden usar un ventilador que puede no ser suficiente para refrescar la casa. Al menos eso era lo que se creía hasta ahora porque existe una técnica para sacarle el máximo provecho.

La posición clave para que el ventilador refresque toda la casa

La mejor forma de poner el electrodoméstico para que enfríe de forma más eficiente es en una ventana y apuntando hacia afuera, ya que permitirá que el flujo se distribuya de forma uniforme.

En la misma línea, sumar esta técnica con una ventana abierta ayudará a que salga el calor y aumente la sensación de frescura generalizada.

Según detalló el meteorólogo Luis Molina, se trata de una técnica poco habitual que resulta efectiva porque permite liberar el aire caliente acumulado en el interior del hogar, favorece el ingreso de aire más fresco y promueve una verdadera circulación de renovación.

Cómo hacer que el ventilador enfríe como un aire acondicionado

Para los ventiladores no cuentan con la función de apuntar hacia el techo, existe otro truco para que funcione como un split sin tener que sufrir un aumento en las tarifas de luz.

Se deben seguir los siguientes pasos:

  1. Abrir la ventana,
  2. Ubicar el ventilador delante,
  3. Colocar detrás del electrodoméstico botellas de agua congelada.

Cuáles son los precios de los ventiladores

Los ventiladores siguen siendo una opción económica para quienes buscan aliviar el calor sin realizar una gran inversión. Los ventiladores de pie, una de las variantes más populares, tienen precios que comienzan en los $45.000, mientras que los modelos con funciones avanzadas alcanzan los $90.000.

Los ventiladores de techo, que ofrecen un rendimiento constante y eficiente, tienen un rango de precios similar.

Ventilador de pie Liliana

  • Modelo: Vp20k 3 En 1 De Pie / Turbo / Pared 20 3 Aspas Metálicas
  • Precio: $87.499

Ventilador De Piso 5 Aspas Magiclick

  • Modelo: Turbo Chico 14 Estructura Color Negro 3 Velocidades
  • Precio: $ 52.000

Ventilador De Pie Tivoli

  • Modelo: 20 Pulgadas Oscilante Con 5 Palas
  • Precio: $67.499

Ventilador Exahome

  • Modelo: 3 En 1 Pie Pared Turbo Ind. Argentina Estructura Gris Aspas Gris
  • Precio: $58.373

Ventilador Turbo Exahome

  • Modelo: Apto Piso - Pared - Techo 30.48 Cm Negro Negro Pvc 3
  • Precio: $44.990