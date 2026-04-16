Banco Provincia lanzó 18 cuotas sin interés y descuentos en electrodomésticos: ¿hasta cuándo se puede aprovechar?
La plataforma de e-commerce de la entidad bancaria activa promociones por tiempo limitado con increíbles rebajas en distintos productos claves para el hogar y la tecnología.
Palpitando la previa del Mundial, el Banco Provincia lanzó una nueva promoción a través de Provincia Compras, la plataforma que permite acceder a productos seleccionados con hasta 18 cuotas sin interés. La iniciativa busca facilitar el acceso a tecnología y artículos para el hogar en un contexto donde el financiamiento resulta clave para las familias argentinas.
Esta acción se desarrollará durante cuatro días y reunirá descuentos exclusivos en categorías muy demandadas como tecnología, electrodomésticos, hogar y moda, para disfrutar del evento deportivo más esperado del planeta: la copa mundial de futbol.
Provincia Compras para anticiparse al Mundial: cuándo terminan las 4 jornadas de beneficios especiales
La promoción especial de Provincia Compras se extiende del 14 al 17 de abril inclusive. Durante estos cuatro días, los usuarios pueden acceder a financiación en 18 cuotas sin interés y descuentos en productos seleccionados.
Una vez finalizada esta acción, la plataforma retomará su esquema habitual de 6 cuotas sin interés en artículos específicos, por lo que se trata de una oportunidad limitada para realizar compras más grandes con mejores condiciones.
Qué se puede comprar en 18 cuotas sin interés con Banco Provincia
Dentro de la plataforma de e-commerce, hay una amplia variedad de productos incluidos en la promoción. Entre los más buscados se destacan televisores de última generación, celulares, notebooks y otros dispositivos tecnológicos ideales para seguir el Mundial.
También se pueden encontrar electrodomésticos, artículos para el hogar, indumentaria, valijas y cámaras de fotos, lo que amplía las opciones tanto para equipar la casa como para planificar viajes.
Para acceder a estos beneficios, es necesario ser cliente de Banco Provincia y contar con una tarjeta de crédito emitida por la entidad. Quienes aún no la tengan pueden gestionarla de forma online y obtener una tarjeta virtual a través de la app BIP Móvil, que permite comenzar a comprar de inmediato.