Shein, ropa, compra online. Foto: Freepik

Palpitando la previa del Mundial, el Banco Provincia lanzó una nueva promoción a través de Provincia Compras, la plataforma que permite acceder a productos seleccionados con hasta 18 cuotas sin interés. La iniciativa busca facilitar el acceso a tecnología y artículos para el hogar en un contexto donde el financiamiento resulta clave para las familias argentinas.

Esta acción se desarrollará durante cuatro días y reunirá descuentos exclusivos en categorías muy demandadas como tecnología, electrodomésticos, hogar y moda, para disfrutar del evento deportivo más esperado del planeta: la copa mundial de futbol.

Cuenta DNI. Foto: Banco Provincia

Provincia Compras para anticiparse al Mundial: cuándo terminan las 4 jornadas de beneficios especiales

La promoción especial de Provincia Compras se extiende del 14 al 17 de abril inclusive. Durante estos cuatro días, los usuarios pueden acceder a financiación en 18 cuotas sin interés y descuentos en productos seleccionados.

Una vez finalizada esta acción, la plataforma retomará su esquema habitual de 6 cuotas sin interés en artículos específicos, por lo que se trata de una oportunidad limitada para realizar compras más grandes con mejores condiciones.

Compras online Foto: Freepik.

Qué se puede comprar en 18 cuotas sin interés con Banco Provincia

Dentro de la plataforma de e-commerce, hay una amplia variedad de productos incluidos en la promoción. Entre los más buscados se destacan televisores de última generación, celulares, notebooks y otros dispositivos tecnológicos ideales para seguir el Mundial.

También se pueden encontrar electrodomésticos, artículos para el hogar, indumentaria, valijas y cámaras de fotos, lo que amplía las opciones tanto para equipar la casa como para planificar viajes.

Para acceder a estos beneficios, es necesario ser cliente de Banco Provincia y contar con una tarjeta de crédito emitida por la entidad. Quienes aún no la tengan pueden gestionarla de forma online y obtener una tarjeta virtual a través de la app BIP Móvil, que permite comenzar a comprar de inmediato.