Tormentas y cortes de luz: cuál es el artefacto que debés desenchufar para evitar catástrofes
Durante las tormentas eléctricas, ciertos aparatos pueden dañarse incluso si se encuentran apagados. Cómo protegerlos y evitar gastar dinero solo por un descuido.
Cuando hay tormentas fuertes, lo primero que solemos hacer es cerrar puertas y ventanas y resguardar ciertos objetos. Sin embargo, un error muy común dentro del hogar es dejar enchufados ciertos dispositivos que pueden ser sensibles o incluso causar cortocircuito ante un corte de luz inesperado.
Las consolas de videojuegos son extremadamente sensibles e incluso apagadas, siguen conectadas a la red eléctrica y podrían verse afectadas ante cualquier tipo de tensión. El resultado de este pequeño inconveniente puede ir desde fallas menores hasta la pérdida total del equipo.
Por este motivo, los fabricantes indican que se deben tomar precauciones simples para marcar la diferencia y evitar gastos innecesarios en reparaciones o reemplazos.
Por qué hay que desenchufar la consola durante una tormenta
Las tormentas eléctricas generan variaciones bruscas de voltaje en la red. Esto ocurre principalmente por:
- Caída de rayos cerca de líneas eléctricas
- Sobrecargas en el sistema
- Interrupciones del suministro
Estos picos de tensión pueden viajar a través de los cables y afectar directamente a los dispositivos enchufados. Las consolas modernas, al contar con componentes electrónicos delicados, no están preparadas para absorber estos cambios, por lo que pueden sufrir daños importantes incluso estando apagadas. Pero ¿Cuáles son las más vulnerables?
Si hay una tormenta fuerte o con actividad eléctrica, prácticamente todas las consolas actuales pueden verse afectadas, entre ellas:
- PlayStation 5
- PlayStation 4
- Xbox Series X / Xbox Series S
- Xbox One
- Nintendo Switch
Todas comparten una característica: dependen de circuitos electrónicos sensibles que pueden dañarse ante variaciones de tensión.
Cuáles son las precauciones a tomar para proteger la consola de videojuegos durante una tormenta
La forma más efectiva de evitar daños en las consolas de videojuegos es desenchufarlas antes de que comience una tormenta, ya que no alcanza solamente con apagarla. También se pueden tomar otras medidas preventivas tales como:
- Usar protectores de tensión o estabilizadores
- Evitar el uso de la consola durante la tormenta
- Desconectar otros dispositivos sensibles como televisores o computadoras
- Esperar a que pase la tormenta antes de volver a enchufarlos
Aplicar estos cuidados básicos puede extender la vida útil de los equipos y evitar pérdidas importantes.