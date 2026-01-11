El truco casero que protege las plantas y el jardín:

El truco de colocar una tapita de agua al lado del tallo de una planta. Foto: Grok.

El universo de la jardinería, cada vez existen más soluciones prácticas y económicas para cuidar mejor de las plantas. Entre los trucos caseros que se volvieron virales en los últimos tiempos, uno destaca por su sencillez y efectividad: colocar tapitas de botella con agua o aceite alrededor de los tallos.

Si bien a simple vista puede parecer un detalle decorativo, lo cierto es que esta técnica tiene beneficios concretos para la salud del jardín.

El truco de las tapitas de botellas en las plantas: ¿para qué sirve?

El principal objetivo de este método es proteger las plantas de plagas comunes, como hormigas, caracoles y babosas. Al ubicar una tapita alrededor del tallo y llenarla con un poco de agua o aceite, se genera una barrera líquida que dificulta el avance de estos insectos hacia la planta.

¿Para qué sirve este truco? Foto: Grok.

Así, se evita que dañen hojas, brotes o flores sin necesidad de usar productos químicos.

Además, las tapitas ayudan a aislar el tallo del contacto directo con la tierra. Esto es clave para reducir el riesgo de enfermedades provocadas por hongos y bacterias que suelen desarrollarse en suelos húmedos, especialmente en macetas o jardines con riego frecuente.

¿Cómo es la mejor manera de colocar las tapitas de botellas en las plantas?

Aplicar este truco es muy fácil y no requiere experiencia previa en jardinería:

Colocar una tapita de botella alrededor del tallo , apoyándola suavemente sobre la tierra.

Agregar un poco de agua o aceite dentro de la tapita para crear la barrera contra insectos.

Repetir el procedimiento en cada planta o árbol que quieras proteger.

Beneficio extra para el cuidado de las plantas con este sencillo truco

Otro punto a favor de esta técnica es que mejora el microclima alrededor del tallo. El agua contenida en la tapita contribuye a aumentar la humedad local y ayuda a mantener el suelo húmedo por más tiempo.

Trucos para mantener mejor las plantas y el jardín. Foto: Grok.

Esto resulta especialmente útil en épocas de calor intenso o en ambientes urbanos, donde las plantas suelen sufrir estrés hídrico.

Simple, económico y reutilizando materiales, este truco con tapitas de botella se presenta como una excelente alternativa para mantener el jardín sano y protegido.