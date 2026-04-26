Plantar jazmín en otoño. Foto: Foto generada con IA

El invierno puede marchitar las plantas del jardín, volviéndose amarillentas y feas. Sin embargo, hay una que sorprende a todos, debido a que es resistente, aromática y estalla de flores apenas sube la temperatura y lo mejor de todo es que casi no necesita mantenimiento.

Estamos hablando del jazmín del país, también conocido como jazmín de leche, una enredadera nativa de gran parte de América del Sur que se ha ganado su lugar en los jardines por su resistencia a las heladas y su increíble perfume primaveral.

A diferencia de otras especies sensibles al frio, esta planta se mantiene firme durante todo el invierno e incluso soporta temperaturas extremas. Pero esto no es todo: el verdadero espectáculo comienza con los primeros rayitos de sol de la primavera. Entre los meses de septiembre y diciembre, sus flores blancas y perfumadas transforman cualquier espacio en un rincón lleno de vida.

Jazmín de leche; plantas; jardín. Foto: Grok AI.

Además de su belleza y fragancia, atrae mariposas y abejas, lo que contribuye a la polinización y al equilibrio del ecosistema del jardín. Por otro lado, a diferencia de otras trepadoras más delicadas, el jazmín del país rara vez se enferma o atrae plagas, lo que lo convierte en una opción ideal para jardineros principiantes.

Sus flores blancas, con forma de estrella, no solo tienen un perfume penetrante y dulce, sino que además aparecen en gran cantidad y durante varias semanas. Esto lo hace también muy usado en diseño paisajístico.

Claves para cuidar la planta de jazmín resistente al invierno

Estas plantas, aunque son muy fuertes y resistentes a las heladas y a los fríos inviernos que azotan a la Argentina, también necesitan de algunos cuidados mínimos:

Aman el sol : crecen mejor a pleno sol, aunque tolera la media sombra.

Poca sed: solo necesita mantener la tierra húmeda, sin excesos.

Crece rápido si lo podás justo después de la floración.

Ideal para cercos, pérgolas o balcones soleados, gracias a su crecimiento enredado y rápido.

Planta de jazmín. Foto: Unsplash.

Con muy pocos cuidados, esta planta se convierte en la protagonista del jardín cada primavera. Es perfecta para quienes buscan color, aroma y vida sin estar pendientes del riego o las temperaturas.

Otra curiosidad de esta planta que no podemos pasar por alto es que puede usarse en macetas grandes con tutores o espalderas. Ideal para balcones, terrazas o patios pequeños donde querés sumar verde sin ocupar mucho espacio en el suelo. Se adapta fácilmente a todos los espacios.