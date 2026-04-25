Qué plantar en mayo Foto: Foto generada con IA Canal 26

Con la llegada de mayo, el frío empieza a sentirse con más fuerza y muchos creen que la temporada de flores llega a su fin. Sin embargo, el otoño avanzado y el inicio del invierno pueden convertirse en aliados clave para quienes saben elegir bien qué plantar. Existen flores que no solo toleran las bajas temperaturas, sino que crecen más fuertes, florecen mejor y embellecen el jardín cuando casi todo parece dormido.

Lejos de ser un mes perdido para la jardinería, mayo es una etapa estratégica para sembrar especies resistentes, preparar canteros y garantizar color durante los meses más grises del año.

Por qué mayo es un buen mes para plantar flores

Durante mayo, el suelo todavía conserva parte del calor acumulado del verano, pero las temperaturas más bajas reducen el estrés hídrico y la aparición de plagas. Además, muchas flores de ciclo otoño-invernal necesitan frío para desarrollarse correctamente, algo que no logran si se siembran en meses más cálidos.

Otro punto a favor es que el mantenimiento es menor: menos riego, menos poda y crecimiento más controlado. Para jardineros principiantes o quienes buscan resultados seguros, este mes ofrece una oportunidad ideal.

Qué plantar en mayo Foto: Foto generada con IA Canal 26

Las flores que mejor soportan el frío y se plantan en mayo

Pensamientos

Son una de las flores invernales por excelencia. Resisten heladas leves, florecen durante meses y ofrecen una enorme variedad de colores. Se adaptan tanto a macetas como a canteros y requieren luz solar directa o media sombra.

Caléndulas

Además de su color intenso, tienen propiedades repelentes de plagas naturales. Soportan el frío moderado y florecen incluso con pocas horas de sol. Son ideales para quienes buscan un jardín funcional y decorativo.

Prímulas

Perfectas para climas frescos, las prímulas florecen cuando la mayoría de las plantas entran en reposo. Prefieren suelos húmedos pero bien drenados y lugares protegidos del sol directo intenso.

Viola cornuta

Pariente cercana del pensamiento, es muy resistente al frío y se destaca por su floración continua. Funciona muy bien en bordes de jardín, macetas y jardineras de balcón.

Lirios (bulbos)

Mayo es un mes clave para plantar bulbos de floración invernal y primaveral. Los lirios necesitan el frío para activar su ciclo y recompensan con flores grandes y vistosas pocos meses después.

Plantas a cuidar en otoño Foto: Foto generada con IA Canal 26

Consejos clave para plantar flores en épocas frías

Evitar suelos encharcados : el frío combinado con exceso de agua puede pudrir raíces.

Usar mantillo o compost para conservar la temperatura del suelo.

Plantar en días secos y evitar jornadas con heladas pronosticadas.

Priorizar macetas si vivís en zonas con inviernos muy duros: permiten mover las plantas a lugares protegidos.

No fertilizar en exceso: el crecimiento es más lento en esta época.

Flores que alegran el invierno

Muchas de las especies que se plantan en mayo no solo sobreviven al frío, sino que preparan el terreno para una primavera más explosiva. Al desarrollar raíces fuertes durante el invierno, florecen con más intensidad cuando sube la temperatura.

Invertir tiempo en el jardín durante mayo no es solo una apuesta estética: es una decisión inteligente para mantener espacios verdes vivos todo el año.

El secreto de un jardín con flores incluso en invierno

La clave no está en plantar más, sino en plantar mejor. Elegir flores adaptadas al frío permite disfrutar de color, textura y vida cuando el resto del paisaje se apaga. Mayo, lejos de ser un mes de pausa, es el comienzo silencioso de uno de los ciclos más agradecidos del jardín.

Con las especies adecuadas y algunos cuidados básicos, el frío deja de ser un enemigo y se transforma en el mejor aliado para un jardín lleno de flores.