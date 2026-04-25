Más allá de la lengua de suegra:

Cómo es el “potus roto”, la planta que es furor para decorar interiores. Foto: Gemini IA.

La lengua de suegra sigue siendo una de las plantas favoritas para interiores por su resistencia y fácil cuidado. Sin embargo, una nueva especie empieza a robarse todas las miradas por su estética distintiva: el potus peruviano (Philodendron peruviano), una variedad que se destaca por sus hojas con perforaciones naturales, un detalle que la vuelve única y cada vez más buscada.

Con hojas en forma de corazón y tonos verdes intensos, esta planta se convierte en protagonista de cualquier ambiente. Puede crecer de forma colgante, con largas guías, o trepar sobre un tutor, adaptándose perfecto a estantes, repisas o rincones que necesitan un toque verde.

Una nueva especie empieza a robarse todas las miradas por su estética distintiva: el potus peruviano. Foto: ChatGPT.

El potus peruviano, la planta furor para decorar interiores

El potus peruviano es una planta de interior que combina elegancia y bajo mantenimiento. Originaria de las selvas tropicales de América Central y perteneciente a la familia Araceae, se caracteriza por su follaje de verde profundo y textura levemente rugosa.

Su crecimiento versátil —colgante o trepador— la convierte en una opción ideal para sumar frescura y naturalidad sin demasiado esfuerzo, incluso en espacios chicos.

El potus peruviano, la planta furor para decorar interiores. Foto: casaselvatica.com.ar

Cuidados necesarios para un potus peruviano saludable

Para mantenerla en buen estado, Pampa Plantas compartió a través de su cuenta de Instagram (@plantas.pampa) algunos puntos clave a tener en cuenta:

Luz: necesita ambientes muy luminosos, pero sin exposición directa al sol.

Riego: moderado; conviene regar solo cuando el sustrato esté completamente seco. El exceso de agua puede provocar hojas amarillas.

Humedad: agradece la pulverización frecuente en sus hojas, lo que favorece su desarrollo.

Temperatura: es importante mantenerla alejada del frío intenso y de corrientes de aire.

Cuidados necesarios para un potus peruviano saludable. Foto: Instagram @begonia_plantaas

Perfecta para espacios con buena luz, esta especie se posiciona como una de las favoritas por su fácil cuidado y su capacidad de adaptarse a distintos estilos decorativos. Su crecimiento colgante o trepador aporta movimiento y vida, convirtiéndola en una opción ideal para sumar elegancia y frescura en el hogar.