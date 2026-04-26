Se viene el Mundial 2026. Foto: ChatGPT.

A medida que se acerca el Mundial 2026, las juntadas entre amigos vuelven a ocupar un lugar central en la rutina de los argentinos, y la comida sigue siendo la gran protagonista. Ya sea para ver un partido o simplemente compartir, cada encuentro gira en torno a un menú que sea práctico, rendidor y fácil de disfrutar en grupo.

Según un informe revelado por la Agencia Noticias Argentinas, más allá del contexto del Mundial, salir a comer afuera sigue siendo una de las costumbres más habituales dentro de la vida social, aunque suele implicar un gasto mayor que reunirse en casa. Sin embargo, a la hora de ver un partido, muchos prefieren quedarse y disfrutar de una buena comida en casa.

La comida como excusa para el encuentro

Para la mayoría, comer está directamente ligado al vínculo con otros. El 66% de los consultados afirmó que salir a comer es, ante todo, una oportunidad para socializar con amigos y familia, mientras que un 33% lo asocia principalmente a celebraciones.

Para la mayoría, comer está directamente ligado al vínculo con otros. Foto: Unsplash.

En el grupo de 35 a 49 años, ese porcentaje asciende al 44%, lo que refleja la importancia de la comida compartida en cumpleaños, reuniones y fechas especiales. Con costos más accesibles y una organización más flexible, las reuniones en casa ganan terreno durante esta época.

Qué comen los argentinos cuando se juntan en casa

Según datos de Focus Market, el asado lidera ampliamente las preferencias con un 32%, reafirmando su lugar central en la cultura argentina, especialmente cuando la idea es reunirse durante varias horas.

En segundo lugar aparece la pizza (26%), seguida por la picada (21%). Más atrás se ubican las empanadas (16%), las pastas (4%) y, en último lugar, las verduras (1%).

Estas opciones tienen algo en común: son rendidoras, fáciles de compartir y funcionan para cualquier ocasión, desde ver un partido hasta celebrar un cumpleaños o armar una previa improvisada.

Además, permiten resolver el menú sin demasiada formalidad, algo que encaja perfectamente con el espíritu relajado de este tipo de encuentros.

Qué comen los argentinos cuando se juntan en casa.

Entre lo casero y el delivery

El 32% de los encuestados prefiere comprar los ingredientes en supermercados o comercios y cocinar en casa. Sin embargo, el delivery también ganó protagonismo como una alternativa práctica para resolver la comida sin complicaciones.

Nuevas tendencias para salir de lo tradicional

Más allá de los clásicos, empiezan a consolidarse nuevas propuestas para quienes buscan variar el menú sin resignar comodidad. Se trata de platos elaborados por chefs, envasados al vacío en porciones individuales.

Este formato permite comprar con anticipación, evitar demoras en horarios pico y conservar los alimentos en el freezer. Además, suelen tener un costo menor en comparación con platos de restaurantes de nivel similar.

Al momento de consumirlos, solo es necesario regenerarlos a baño María, es decir, calentarlos dentro de su envase en agua caliente. De esta manera, mantienen mejor su textura y sabor, ofreciendo una experiencia distinta para las reuniones entre amigos.