Chocolate Jack con sorpresa de Mafalda. Foto: Instagram.

El clásico chocolatín Jack con sorpresa, que fue furor décadas atrás, volvió a estar disponible en los kioscos, despertando los recuerdos de la infancia en varias generaciones. Producido por la empresa Felfort, que fue fundada en 1912 por Felipe Fort en el porteño barrio de Almagro, apuestan nuevamente por un producto que se destacó no sólo por su chocolate, sino por el elemento sorpresa que viene en su interior: pequeños muñecos de plástico de personajes populares, desde superhéroes hasta figuras de programas infantiles que se convirtieron en objeto de colección.

En los de personajes que tienen sus muñequitos están los de Cartoon Network, Marvel, DC, Star Wars, Angry Birds y Los Simpson. Aunque los mas célebres en su momento fueron los de Super Hijitus y Anteojito de García Ferré. Esta vez el regreso llega de la mano de un ícono argentino que sin duda tentará a grandes y chicos por igual: Mafalda.

¿Qué personajes de Mafalda vienen en el chocolatín Jack?

La marca ya vende monedas de chocolate con tatuajes y stickers de los dibujos de las tiras cómicas de Quino, así como huevos de pascua con muñequitos, pero en este 2026 regresan los muñecos por la puerta grande: en el clásico chocolatín Jack. Con este homenaje no sólo vuelven a los clásico, sino que fomentan la idea de tener una colección que ya está generando revuelo.

Mafalda en los chocolatines Jack. Foto: Felfort

Los primeros Jack con Sorpresa son de 1962 y venían con la imagen de jugadores de fútbol. A partir de ahí se volvió un clásico. Esta versión es de 17 gramos se venderá en almacenes y supermercados. Entre los 24 personajes que se podrán encontrar están Felipe, Susanita, Miguelito, Libertad, Guille y, por supuesto, Mafalda.

A lo largo de la historieta creada por Quino y publicada por primera vez el 29 de septiembre de 1964 en el diario Primera Plana, Mafalda estuvo acompañada de sus amigos y familia: desde su mejor amiga Susanita, Manolito, hijo de españoles y tiene grandes aspiraciones; Miguelito, el más pequeño del grupo que suele ser un poco ingenuo; Felipe, que se preocupa por problemas inexistentes y es un poco pesimista; también está Libertad, que tiene un complejo con su estatura.

Mafalda en los chocolatines Jack. Foto: Felfort

Por su parte la familia está integrada por Guille, el hermano menor que genera un gran contraste con la personalidad de la protagonista, y los padres: él trabaja y la madre Raquel es ama de casa, algo que Mafalda cuestiona constantemente a lo largo de la tira.

El Jack con sorpresa está elaborado con chocolate con leche suave y cremoso, y ofrece una experiencia dulce que se disfruta desde el primer momento. Su sabor, aún hoy, se mantienen inalterable y con un formato que lo convierte en una opción ideal para disfrutar en cualquier momento del día. El precio de esta golosina (que incluye historieta, stickers y un tatuaje) es de $ 2.200 por unidad, aunque venden la caja de 20 chocolatines por $ 42.000 y hasta un exhibidor ($ 25.000 o en combo con la caja de 20 Jack por $ 67.000) para los que coleccionen los muñequitos.

La vigencia de Mafalda

Joaquín Salvador Lavado Tejón, más conocido por su nombre artístico Quino, pensó en esta niña revolucionaria que odia la sopa. Mafalda nació en un contexto marcado por la Guerra Fría, la amenaza nuclear, los golpes de Estado y muchas injusticias. Desde su departamento porteño, entre diálogos con su mamá, su papá y sus también críticos y adorables amigos, se permitió interpelar a la humanidad con una claridad que aún sorprende.

Mafalda. Foto: Pinterest

El paso del tiempo, no hizo más que reforzar la vigencia de sus preguntas sobre la justicia, la política, los adultos, la paz y tantos temas que le preocupaban. Pronto tendrá una nueva serie animada, más allá de la que se vio décadas atrás en televisión, con una estética un poco más moderna y producida por Juan José Campanella en Mundo Loco, el mismo sitio en el que desarrolló la exitosa “Metegol”.