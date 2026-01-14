Escoba y limones para limpiar Foto: IA

El hecho de rociar limón en la escoba de casa resulta perfecto para lograr una limpieza efectiva en el hogar.

La escoba es uno de los elementos más utilizados y populares para las tareas hogareñas y se puede combinar con diferentes elementos caseros para potenciar su uso.

Ahora bien, uno de los ingredientes que pueden sumarse a la hora de la limpieza es el limón, muy utilizado en este espacio por sus beneficiosas propiedades.

Por qué rociar las cerdas de la escoba con limón

Con el tiempo y el constante uso, las cerdas de la escoba tienden a endurecerse y acumular polvo disminuyendo su efectividad en la limpieza.

Trucos de limpieza Foto: IA

En este contexto, el ácido del limón ayuda a suavizar las fibras, permitiendo que recuperen su flexibilidad original y barran de manera más eficiente.

Asimismo, el jugo del limón aporta propiedades antibacterianas y antisépticas para una limpieza más efectiva.

También sirve para neutralizar olores dejando un aroma fresco en la escoba y, por extensión, en los suelos mientras se barre.

Antes de aplicarlo, es aconsejable quitar manualmente el exceso de pelusas y polvo de la escoba. Una vez rociada, algunos métodos sugieren dejarla secar boca abajo para asegurar que las cerdas mantengan su forma.