Ni cada una semana, ni todos los días:

Sábanas, cama. Foto: Unsplash

Muchas personas creen que, para dormir limpios y cómodos, hay que cambiar las sábanas una vez por semana. De esta forma, se mantienen limpias y libres de ácaros, por lo que prolonga el descanso y tampoco irrita la piel. Sin embargo, especialistas en higiene advierten que esa frecuencia puede quedarse corta, ya que en menos tiempo se acumulan sudor, células muertas y bacterias.

Durante la noche, el cuerpo libera piel muerta, transpiración y aceite naturales que quedan impregnados en la ropa de cama y suelen acumularse allí hasta que son cambiadas por otras. Este ambiente cálido y húmedo puede convertirse en ideal para la proliferación de ácaros, microorganismos invisibles que pueden afectar la calidad del sueño y generar molestias, especialmente en personas alérgicas.

Cada cuánto hay que cambiar las sábanas

Cada cuánto hay que cambiar las sábanas, según expertos

La recomendación general es hacerlo cada 5 días para mantener una buena higiene y reducir la presencia de ácaros. Sin embargo, hay situaciones en las que conviene aumentar la frecuencia:

Cada 3 a 4 días si hace mucho calor o transpirás en exceso.

Cada 3 a 5 días si dormís con mascotas.

Con mayor frecuencia si sos alérgico o tenés asma.

Cabe recordar que los ácaros del polvo se alimentan de restos microscópicos de piel humana. Aunque no son peligrosos en sí mismos, sus desechos pueden provocar reacciones alérgicas como congestión nasal, picazón en los ojos, estornudos y problemas respiratorios. En algunos casos, incluso pueden empeorar cuadros de asma.

Dormitorio, cuarto, hogar, decoración Foto: Pinterest

Consejos para mantener las sábanas siempre limpias

Además de cambiarlas con mayor frecuencia, hay hábitos simples que ayudan a mejorar la higiene de la cama:

Lavarlas con agua caliente (al menos 60 °C) para eliminar ácaros y bacterias.

Ventilar la habitación todos los días para reducir la humedad.

Evitar hacer la cama inmediatamente después de levantarse, así se permite que la humedad se evapore.

Usar fundas protectoras para colchones y almohadas.

Secarlas completamente antes de volver a usarlas.

Mantener las sábanas limpias no solo es una cuestión de orden, sino también de salud. Ajustar la frecuencia de lavado puede marcar la diferencia en la calidad del descanso y en el bienestar general.