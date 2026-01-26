Suerte; fortuna; azar. Foto: Freepik.

En distintos momentos del día, muchas personas buscan referencias simbólicas para orientar decisiones o interpretar estados personales. En ese marco, la numerología ofrece herramientas para leer la energía de los números de la suerte, especialmente en fechas puntuales como este lunes 26 de enero de 2026.

Los números de la suerte de cada signo para el lunes 26 de enero de 2026

Aries: 5, 18, 31

Tauro: 2, 14, 27

Géminis: 7, 20, 33

Cáncer: 1, 11, 26

Leo: 9, 16, 29

Virgo: 4, 22, 35

Libra: 6, 15, 24

Escorpio: 8, 19, 32

Sagitario: 3, 17, 30

Capricornio: 10, 21, 34

Acuario: 12, 23, 36

Piscis: 13, 25, 28

Cuál es tu número de la suerte según tu signo. Foto Freepik

Numerología: qué revelan los números y cómo obtenerlos

La numerología es una disciplina simbólica que estudia el significado espiritual y energético de los números y cómo estos se relacionan con la vida, la personalidad y los ciclos de las personas.

Parte de la idea de que todo en el universo vibra y que los números representan esas vibraciones.

Uno de los métodos más conocidos parte de la fecha de nacimiento. Se suman todos los números hasta alcanzar una cifra final. Cuando el resultado es 11, 22 o 33, se conserva tal cual por su valor especial, ya que son los llamados “números maestros”.

El nombre propio también puede convertirse en un número. Para eso se asigna un valor a cada letra mediante una tabla tradicional. La suma total se reduce hasta obtener una cifra única.

Tabla pitagórica de letras y números:

1 = A J S

2 = B K T

3 = C L U

4 = D M V

5 = E N W

6 = F O X

7 = G P Y

8 = H Q Z

9 = I R

Primero se toma el nombre completo, por ejemplo María López, y se convierte cada letra en un número:

MARÍA

M = 4

A = 1

R = 9

I = 9

A = 1

Total: 4 + 1 + 9 + 9 + 1 = 24

LÓPEZ

L = 3

O = 6

P = 7

E = 5

Z = 8

Total: 3 + 6 + 7 + 5 + 8 = 29

Ahora, se suma todo: 24 + 29 = 53, y 5 + 3 = 8. El número del nombre es 8.