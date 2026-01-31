Tendencias 2026: cortes de cabello que rejuvenecen a las mujeres de más de 50. Foto: Pexels | Mejorada con IA.

A partir de los 50 años, el cabello cambia y, con él, las prioridades a la hora de elegir un corte. La tendencia deja atrás la búsqueda de modas pasajeras y se enfoca en estilos prácticos, favorecedores y que acompañen la forma natural del cabello y del rostro.

En 2026, los cortes que triunfarán entre las mujeres mayores de 50 combinan frescura, elegancia y facilidad de mantenimiento, adaptándose a la vida moderna sin renunciar a un look actual.

Tendencias 2026: cortes de cabello que rejuvenecen a las mujeres de más de 50. Foto: Freepik.

“Se trata de cortes trabajados, con formas que acompañan al rostro y al movimiento natural del cabello, y con un enfoque más personalizado, donde el estilo se adapta a cada mujer”, explican especialistas en peluquería y estilismo.

Los 3 cortes de cabello que marcarán tendencia entre mujeres de más de 50

Los tres cortes que destacan este año comparten características clave: rejuvenecen, aportan movimiento y requieren poco esfuerzo diario, convirtiéndose en opciones ideales para mujeres que buscan estilo y practicidad.

1. Bob clásico: elegancia y practicidad

Corte de pelo bob para mujeres. Foto: Pinterest.

El bob sigue siendo un clásico indiscutible, pero en versiones más suaves y contemporáneas. Con longitudes que van de la mandíbula a la clavícula y puntas ligeramente desfiladas, este corte estructura el rostro sin endurecerlo.

Funciona tanto en cabello liso como con ondas, crece de manera uniforme y requiere mínimo mantenimiento, siendo una apuesta segura para cualquier mujer.

2. Long bob: volumen y frescura sin renunciar al largo

Corte de pelo long bob para mujeres. Foto: Pinterest.

El long bob, o lob, es perfecto para quienes desean mantener algo de longitud sin sacrificar estilo ni ligereza. Con capas suaves estratégicamente colocadas, aporta volumen donde hace falta y ligereza en la zona del rostro.

Este corte eleva visualmente los rasgos y transmite un aire descansado, combinando elegancia y comodidad para el día a día.

3. Pixie y bixie: cortes cortos que rejuvenecen

Corte de pelo pixie para mujeres. Foto: Pinterest.

Los estilos cortos como el pixie se consolidan como una de las tendencias más fuertes. El pixie texturizado es sofisticado y favorecedor, mientras que el bixie, a medio camino entre bob y pixie, permite un cambio sin ir a un corte extremo.

Ambos estilos iluminan el rostro, resaltan la mirada y proyectan seguridad y confianza, ideales para mujeres que buscan frescura y practicidad.

Este 2026, los cortes de cabello no solo buscan seguir tendencias: buscan adaptarse a cada mujer, su estilo de vida y la forma natural de su cabello. Elegir el corte adecuado no es solo una cuestión estética, sino también de comodidad, confianza y expresión personal.