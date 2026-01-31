Fáciles de mantener y ultra rejuvenecedores: tres cortes de cabello que favorecen a las mujeres mayores de 50
Para este 2026, las tendencias apuntan a cortes trabajados, que sigan la forma del rostro y el movimiento natural del cabello, con un enfoque personalizado: el estilo se adapta a cada mujer y no al revés.
A partir de los 50 años, el cabello cambia y, con él, las prioridades a la hora de elegir un corte. La tendencia deja atrás la búsqueda de modas pasajeras y se enfoca en estilos prácticos, favorecedores y que acompañen la forma natural del cabello y del rostro.
En 2026, los cortes que triunfarán entre las mujeres mayores de 50 combinan frescura, elegancia y facilidad de mantenimiento, adaptándose a la vida moderna sin renunciar a un look actual.
“Se trata de cortes trabajados, con formas que acompañan al rostro y al movimiento natural del cabello, y con un enfoque más personalizado, donde el estilo se adapta a cada mujer”, explican especialistas en peluquería y estilismo.
Los 3 cortes de cabello que marcarán tendencia entre mujeres de más de 50
Los tres cortes que destacan este año comparten características clave: rejuvenecen, aportan movimiento y requieren poco esfuerzo diario, convirtiéndose en opciones ideales para mujeres que buscan estilo y practicidad.
1. Bob clásico: elegancia y practicidad
El bob sigue siendo un clásico indiscutible, pero en versiones más suaves y contemporáneas. Con longitudes que van de la mandíbula a la clavícula y puntas ligeramente desfiladas, este corte estructura el rostro sin endurecerlo.
Funciona tanto en cabello liso como con ondas, crece de manera uniforme y requiere mínimo mantenimiento, siendo una apuesta segura para cualquier mujer.
2. Long bob: volumen y frescura sin renunciar al largo
El long bob, o lob, es perfecto para quienes desean mantener algo de longitud sin sacrificar estilo ni ligereza. Con capas suaves estratégicamente colocadas, aporta volumen donde hace falta y ligereza en la zona del rostro.
Este corte eleva visualmente los rasgos y transmite un aire descansado, combinando elegancia y comodidad para el día a día.
3. Pixie y bixie: cortes cortos que rejuvenecen
Los estilos cortos como el pixie se consolidan como una de las tendencias más fuertes. El pixie texturizado es sofisticado y favorecedor, mientras que el bixie, a medio camino entre bob y pixie, permite un cambio sin ir a un corte extremo.
Ambos estilos iluminan el rostro, resaltan la mirada y proyectan seguridad y confianza, ideales para mujeres que buscan frescura y practicidad.
Este 2026, los cortes de cabello no solo buscan seguir tendencias: buscan adaptarse a cada mujer, su estilo de vida y la forma natural de su cabello. Elegir el corte adecuado no es solo una cuestión estética, sino también de comodidad, confianza y expresión personal.