Qué días de febrero 2026 conviene cortarlo para que crezca mejor, según el calendario lunar. Foto: Freepik.

El calendario lunar vuelve a posicionarse como una de las guías más consultadas por quienes buscan mejorar la salud del cabello sin recurrir a tratamientos invasivos. En febrero 2026, las fases de la Luna marcan fechas puntuales que, según la tradición popular, influyen en el crecimiento, el brillo y la fortaleza de la fibra capilar.

Aunque no existe evidencia científica que respalde de forma concluyente estas creencias, lo cierto es que miles de personas en todo el mundo continúan utilizando el calendario lunar como referencia para programar cortes, tratamientos y rutinas de cuidado personal. La idea central es sencilla: alinear los cuidados estéticos con los ciclos naturales para potenciar sus resultados.

Qué días de febrero 2026 conviene cortarlo para que crezca mejor, según el calendario lunar. Foto: Pinterest

Los mejores días para cortarse el cabello en febrero 2026

Según el calendario lunar, febrero presenta tres momentos clave que conviene tener en cuenta antes de pasar por la peluquería:

Domingo 1 de febrero (Luna llena): considerado uno de los mejores días para cortarse el cabello si el objetivo es lograr mayor volumen, brillo natural y una melena más fuerte. Esta fase se asocia con procesos de regeneración y fortalecimiento capilar.

Martes 17 de febrero (Luna nueva): la fecha menos recomendada para realizar cortes. De acuerdo con la tradición, el cabello estaría más frágil y propenso a la caída o al quiebre.

Martes 24 de febrero (Cuarto creciente): ideal para quienes buscan estimular un crecimiento rápido y vigoroso del cabello.

En este sentido, los días más favorables del mes son el 1 y el 24 de febrero, ya que concentran la energía asociada al fortalecimiento y al desarrollo acelerado del pelo.

Qué días de febrero 2026 conviene cortarlo para que crezca mejor, según el calendario lunar. Foto: Canal 26.

¿Qué día conviene cortarse el cabello para que crezca más rápido?

El cuarto creciente del 24 de febrero de 2026 es señalado como el momento ideal para quienes desean que el cabello gane longitud en menos tiempo. Durante esta fase, la energía lunar estaría orientada a activar los folículos pilosos, favoreciendo un crecimiento más constante, fuerte y saludable.

Es una fecha especialmente recomendada para despuntar el cabello, iniciar procesos de recuperación capilar y complementar el corte con tratamientos fortalecedores, como mascarillas nutritivas o aceites naturales.

El mejor momento para lograr volumen y brillo natural

Para quienes priorizan una melena más abundante y luminosa, la luna llena del 1 de febrero aparece como la opción más indicada. Esta fase se vincula con la regeneración celular y el refuerzo de la estructura interna del cabello, por lo que suele recomendarse para cabellos finos, frágiles o dañados.

El calendario lunar es especial para saber cuándo cortarse el pelo. Fuente: Unsplash.

Según la tradición, cortarse el pelo en luna llena también ayudaría a mejorar la absorción de tratamientos hidratantes y nutritivos, potenciando su efecto.

¿Qué días no se recomienda cortar el cabello?

El 17 de febrero de 2026, bajo la influencia de la luna nueva, es considerado el peor día para realizar cambios capilares. En esta etapa, el cabello estaría más vulnerable a la caída, la resequedad y el debilitamiento.

En lugar de un corte, se sugiere aprovechar esta fase para realizar masajes capilares, tratamientos anticaída, hidrataciones profundas o rituales de reparación que preparen el cabello para etapas más favorables.

Cómo influyen las fases de la Luna en el cuidado capilar

La tradición lunar interpreta cada fase de la siguiente manera:

Luna nueva: baja energía, no se aconseja cortar.

Cuarto creciente: favorece el crecimiento rápido.

Luna llena: potencia el volumen, el brillo y la fortaleza.

Cuarto menguante: ralentiza el crecimiento, ideal para mantener cortes cortos por más tiempo.

Planificar el corte de cabello según el calendario lunar no garantiza resultados milagrosos, pero se convirtió en una práctica cada vez más popular entre quienes buscan alternativas naturales y una conexión más consciente con los ciclos de la naturaleza.