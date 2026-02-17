¿Tu planta se está secando? El método viral para recuperarla en 24 horas con tres ingredientes. Foto: Grok AI.

Las plantas marchitas no siempre están perdidas. Un truco casero que se volvió viral en redes sociales promete ayudar a recuperar plantas secas en apenas 24 horas utilizando tres ingredientes que la mayoría tiene en su cocina: agua, azúcar y canela.

La técnica fue compartida por la cuenta de Instagram Mi Jardín Fácil en la Casa y rápidamente generó interés entre aficionados a la jardinería que buscaban una solución simple para plantas debilitadas.

¿Por qué se marchitan las plantas?

Antes de aplicar cualquier remedio, es importante entender las causas más frecuentes:

Riego insuficiente.

Exceso de agua y pudrición de raíces.

Exposición directa al sol durante muchas horas.

Cambios bruscos de temperatura.

Presencia de hongos o plagas.

Cuando la tierra está demasiado seca, las raíces no logran absorber agua y la planta pierde firmeza. Por el contrario, el exceso de riego puede bloquear el intercambio de oxígeno y dañar el sistema radicular.

Las plantas se secan principalmente por falta o exceso de agua, mala ubicación, sustrato de mala calidad, plagas o cambios bruscos de temperatura. Foto: Grok AI.

Cómo funciona el truco para recuperar plantas

El procedimiento es sencillo y, sobre todo, rápido de aplicar:

Ingredientes

1 litro de agua.

1 cucharadita de azúcar.

Una pizca de canela en polvo.

Paso a paso

Mezclar el agua con el azúcar hasta que se disuelva por completo. Añadir la canela, que actúa como antifúngico natural. Colocar la maceta dentro de un recipiente con la preparación durante 30 minutos para que absorba el líquido por capilaridad. Luego, dejar la planta en un lugar con luz indirecta.

Según los usuarios que probaron el método, las hojas pueden recuperar firmeza y mejor aspecto en un plazo de 24 horas.

Para regar las plantas correctamente, lo ideal es hacerlo temprano en la mañana o al atardecer, utilizando abundante agua directamente sobre la tierra y evitando mojar las hojas para prevenir hongos y quemaduras. Foto: Imagen generada por Copilot AI por Canal 26

¿Este truco realmente revive una planta?

Especialistas advierten que este truco no resucita plantas completamente secas o muertas. Su efecto consiste en aportar energía rápida y ayudar a combatir posibles hongos en ejemplares que todavía conservan tejido vivo.

Recomendaciones clave

Retirar hojas totalmente secas para que la planta concentre energía en nuevos brotes.

No exceder la cantidad de azúcar, ya que podría favorecer la aparición de hongos o insectos.

Utilizar este método solo como medida de rescate, no como tratamiento habitual.

Ajustar riego y ubicación tras la recuperación.

Es mejor un riego profundo y menos frecuente que muchos riegos superficiales. Riega hasta que el agua salga por el orificio de drenaje y asegúrate de quitar el agua sobrante del plato para evitar que las raíces se pudran. Foto: Pexels

Si el deterioro es severo o se trata de una especie delicada, siempre es recomendable consultar con un especialista en jardinería.