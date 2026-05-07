Tu gato sufre el frío más de lo que creés:

Cambios simples en el hogar pueden mejorar notablemente el bienestar y la calidad de sueño del gato durante el invierno. Foto: Freepik AI.

Con la llegada de las bajas temperaturas, el descanso de los gatos domésticos se vuelve un aspecto fundamental para su bienestar. Diversos estudios señalan que, durante el invierno, los felinos necesitan entornos más cálidos y protegidos para conservar su temperatura corporal sin esfuerzo excesivo.

El cuidado, en este contexto, depende en gran medida de quienes conviven con ellos. Adaptar el hogar y elegir correctamente el espacio donde duermen puede marcar la diferencia entre un descanso reparador y posibles problemas de salud asociados al frío.

En invierno, los gatos buscan lugares cálidos y elevados para conservar mejor su temperatura corporal. Foto: Freepik.

Los mejores lugares de la casa para que tu gato duerma en invierno

Los gatos domésticos tienden a buscar zonas elevadas, cerradas y cálidas, un comportamiento ligado a su instinto de protección y conservación del calor. Por eso, sillones, camas o estantes resultan opciones ideales, ya que los aíslan del frío del suelo y ofrecen mayor confort térmico.

También son recomendables los espacios tipo “cueva”, como cajas acondicionadas o camas cerradas, que ayudan a retener el calor. Ubicar estos refugios cerca de una fuente de calor moderada puede favorecer el descanso, siempre evitando el contacto directo para prevenir accidentes.

Durante la noche, es clave elegir habitaciones sin corrientes de aire. Las ráfagas frías que ingresan por puertas o ventanas pueden alterar la temperatura corporal del animal y afectar su calidad de sueño. Un ambiente estable, tranquilo y poco transitado contribuye a un descanso profundo y reduce el estrés.

Los pisos fríos y las corrientes de aire pueden afectar su descanso y generar incomodidad. Foto: Canal26.com | Evelyn Quinteros Ríos.

Qué lugares evitar y cómo mejorar su descanso de los gatos en días fríos

No todos los rincones del hogar son adecuados. Los pisos fríos, especialmente de cerámica o cemento, favorecen la pérdida de calor, mientras que las zonas cercanas a aberturas exponen al gato a corrientes de aire constantes. Los ambientes húmedos, además, pueden generar incomodidad y aumentar el riesgo de afecciones respiratorias.

A esto se suman los espacios ruidosos o con mucha circulación, que impiden un descanso reparador. Los felinos necesitan tranquilidad para dormir profundamente; de lo contrario, permanecen en estado de alerta.

Camas acolchadas, mantas y espacios tipo cueva ayudan a crear un refugio ideal durante los días fríos. Foto: Grok AI.

Para mejorar su descanso, se pueden aplicar soluciones simples pero efectivas: incorporar camas acolchadas, mantas suaves o telas térmicas que conserven el calor corporal. En días de frío intenso, también es posible sumar una bolsa de agua tibia envuelta en tela, siempre evitando el contacto directo.

El comportamiento del animal también ofrece señales claras. Si el gato se acurruca de manera constante, busca calor de forma insistente o se acerca al cuerpo humano, probablemente esté sintiendo frío.

Otros indicadores incluyen la disminución de la actividad y extremidades frías al tacto, señales que indican la necesidad de mejorar su entorno para garantizar su bienestar durante el invierno.