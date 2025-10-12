Fertilizante “de rescate” para árboles y plantas: cómo se prepara y para qué sirve

Este fertilizante casero se prepara con tres ingredientes muy fáciles de conseguir, que además actúan como un eficaz repelente natural.

Plantas, jardín. Foto: Freepik

Llegan las altas temperaturas y las plantas comienzan a marchitarse y a presentar hojas amarillas o secas. Sin embargo, frente a este problema, existe un truco casero que ayuda a revitalizar tanto plantas ornamentales como árboles, devolviéndoles fuerza y vida con un preparado natural.

A través del canal de YouTube Huerto Adictos, el propietario Javier explicó cómo actuar ante esta problemática: “Si tus plantas o árboles frutales como limoneros tienen sus hojas amarillas, secas o marchitas, no esperes y aplica este abono casero orgánico para curar y revivir plantas enfermas y salvar plantas que se mueren por no asimilar los nutrientes presentes en la tierra”, explicó en el vídeo.

El fertilizante casero y sencillo de preparar

El fertilizante casero necesita tres ingredientes fáciles de conseguir: azúcar negra, canela y pimienta negra. El azúcar actúa como revitalizante, aportando energía inmediata. Por su parte, la canela protege a la planta de los hongos e insectos, mientras que la pimienta mejora la calidad del sustrato y ayuda a ahuyentar las plagas.

Paso a paso para preparar el fertilizante:

1 litro de agua (preferiblemente de lluvia)

5 cucharadas de azúcar moreno o de caña

3 cucharadas de canela en polvo

1 cucharada sopera de pimienta negra

Plantas, jardín. Foto: Freepik

La aplicación del producto en la planta depende del tamaño de cada una. Por ejemplo, para plantas más pequeñas se necesita un cuarto de vaso, mientras que para las medianas medio vaso y un litro para los árboles de fruta.

Según el video de YouTube, este concentrado debe aplicarse “una sola vez, aunque se puede repetir una vez al mes como máximo porque es muy concentrado”. De esta forma, las raíces se fortalecen y logran absorber los nutrientes de la tierra.