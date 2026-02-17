Para qué sirve poner arroz en el árbol de jade:

Para qué sirve poner arroz en el árbol de jade. Foto: Imagen generada con IA por Canal 26

El árbol de jade, también reconocido como Crassula ovata, es popular no solo por su resistencia o su belleza, sino que también es reconocido por atraer buenas energías y prosperidad. Para no perder estas características, existe un truco casero que soluciona cualquier inconveniente con esta planta, especialmente cuando sus hojas empiezan a perder brillo: poner arroz a su alrededor.

Expertos en jardinería sostienen que colocar este alimento en la tierra aporta nutrientes al árbol, a la vez que mejora la actividad de los microorganismos en el sustrato.

Cabe señalar que colocar arroz en la tierra del árbol de jade no es un fertilizante potente, pero sí puede funcionar como un complemento que aporte vitalidad a nuestra planta.

Árbol de Jade. Foto: Wikipedia.

Paso a paso, cómo poner arroz en el árbol de jade

Los jardineros explican que existen dos formas para aplicar este truco:

Arroz seco en la tierra : para esta técnica, se debe colocar unas pocas cucharadas sobre la superficie y mezclar el arroz con la capa superior del sustrato. Es de suma importancia no pasarse, ya que el exceso puede retener humedad y favorecer la formación de hongos.

Agua de arroz: para este proceso se debe dejar el arroz en remojo, colarlo y utilizar esa agua para regar la planta. Esta opción es más segura debido a que el almidón se diluye y hay menos riesgo de problemas.

El secreto de este truco se encuentra en el almidón, ya que este alimenta a los microorganismos del suelo. Además, el agua del arroz aporta fósforo y potasio, que ayudan al crecimiento de la planta.

Cada cuánto hay que regar el árbol de jade

En los meses de calor, que comprenden primavera y verano, no debemos exagerar con el agua, pese a que hay mayor evaporación:

Regar cada 10 a 14 días.

Evitar el riego excesivo para prevenir la pudrición de raíces.

Observar las hojas: si están blandas o arrugadas, es momento de regar.

Al tratarse de una suculenta, el árbol de jade almacena agua en sus hojas. Por eso, un exceso de humedad puede ser perjudicial. La clave está en regarlas solo cuando la tierra esté completamente seca.

Árbol de Jade. Foto: Wikipedia.

Una planta que va más allá de la decoración

El árbol de jade no es solo una planta atractiva. Muchas personas la eligen también por su conexión con el Feng Shui, donde se la considera un símbolo de abundancia, prosperidad y buena energía. Esta dualidad entre lo estético y lo espiritual la ha convertido en una de las especies más populares para decorar hogares.