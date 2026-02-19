Canal 26
Escarabajos.
Escarabajos. Foto: Freepik.

Si bien la aparición de escarabajos en los hogares puede ser por calor o algo causal y la mayoría de las veces lo pasamos por alto, para muchas tradiciones espirituales, como el Feng Shui, tiene un significado profundo.

Estos insectos, símbolo de fortaleza, resistencia y transformación por su adaptación en los distintos entornos. Además, para el Feng Shui, el escarabajo significa protección y renovación, por lo que su aparición dentro del hogar puede significar algo importante.

Qué significa la aparición de escarabajos en el hogar

Transformación y renacimiento

El escarabajo, para los egipcios, significa resurrección y renovación, ya que estaba vinculado al dios Khepri, representante del ciclo solar y la regeneración. Por eso, si aparecen en una casa, puede significar que la persona está atravesando un proceso de cambio de vida.

Escarabajos. Foto: Freepik.

Resiliencia y persistencia

Estos insectos son fuertes en relación a su pequeño tamaño y logran sobrevivir en condiciones adversas, por lo que su aparición puede significar que hay que mantenerse firme ante los desafíos del futuro.

Protección y conexión con la naturaleza

Los escarabajos son también mensajeros espirituales e indican que hay una presencia fuerte a nivel protección. Que haya en el hogar puede estar vinculado a la necesidad de volver a conectar con la naturaleza y prestar atención tanto al entorno como al bienestar emocional.

Renovación del ambiente y movimiento de energías

En distintas creencias, ciertos insectos están vinculados con la transformación y el cambio. Cuando aparecen en el hogar, pueden interpretarse como una invitación a armonizar el espacio: ventilar, ordenar, descartar lo que ya no sirve y también revisar aquello que, a nivel emocional, necesita liberarse.

Escarabajos. Foto: Freepik.

Prosperidad construida con constancia

El escarabajo es símbolo de resiliencia y capacidad de adaptación. Su forma de trabajar incansablemente y de convertir lo simple en algo útil se asocia con la idea de progreso sostenido. Ver uno puede ser un recordatorio de que la paciencia, la disciplina y el compromiso diario son fundamentales para concretar proyectos y atraer crecimiento.