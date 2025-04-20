Si encontrás una araña en tu casa, no la mates:

Por qué no hay que aplastar las arañas. Foto: Unsplash

Aplastar una araña puede parecer un acto cotidiano e inofensivo, pero cada vez más voces advierten que podría traer consecuencias inesperadas, tanto desde una perspectiva ecológica como simbólica. Hay arañas que están en la mayoría de los hogares y juegan un papel esencial en el equilibrio del ecosistema doméstico, al controlar la presencia de otros insectos y evitar plagas mayores.

Qué significa encontrar una araña

Según expertos en botánica y esoterismo, eliminar a estos animales podría incluso alterar ciertas energías en el entorno. Desde la visión del Feng Shui y otras tradiciones antiguas, las arañas son consideradas símbolos de sabiduría, protección y creatividad.

Son reconocidas por su capacidad de construir complejas telarañas, estructuras vistas como representaciones del orden cósmico y del fluir de la vida.

Araña. Foto Unsplash

“El símbolo de la araña está asociado al infinito: tiene ocho patas, ocho ojos y vibra con la frecuencia del número ocho, relacionado con los ciclos y la evolución”, explica el blog especializado Migikalspot.

En muchas culturas, este animal es visto como un guardián del lenguaje y la escritura, además de un maestro espiritual que ayuda a conectar con memorias olvidadas y sabidurías ancestrales.

Cuál es la importancia de las arañas en el hogar

Más allá del simbolismo, su rol ecológico es clave. Las arañas cazan moscas, mosquitos y otros insectos, evitando que se conviertan en plagas en el hogar. Al matarlas, no solo se rompe este equilibrio natural, sino que también se corre el riesgo de atraer más insectos no deseados.

En lugar de aplastarlas, los expertos recomiendan atraparlas y liberarlas fuera de casa, respetando su presencia y su función. Quizá la próxima vez que veas una araña, pienses dos veces antes de actuar por impulso.

Loxosceles laeta; la araña de rincón. Foto: Diario El Norte.

Cómo sacar las arañas de la casa sin matarlas, paso a paso

La forma más simple y segura es capturarlas y liberarlas al aire libre, ya sea en el balcón, el patio o la calle. Tené en cuenta que la mayoría de las arañas domésticas no son peligrosas.

Podés hacerlo con un vaso, frasco o recipiente similar, y una hoja de papel rígido, o de cartón.

Acercate a la araña lentamente, tapala con el vaso si está en la pared o el piso.

Después deslizá el papel por la abertura del vaso, atrapando a la araña.

Llevá el vaso afuera y dejalo en el piso. Idealmente:

cerca de plantas

un árbol

un rincón protegido

Si la araña está en el techo podés hacer lo mismo con un recipiente más liviano, o bien con una aspiradora suave, que luego vacías afuera.