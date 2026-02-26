El truco casero con pomelo que ayuda a desinfectar el baño y perfumar el hogar. Foto: Imagen generada con IA (Copilot)

Las rejillas del hogar, ya sean de ventilación, del baño, la cocina o los desagües, suelen quedar fuera de la rutina de limpieza diaria. Sin embargo, con el paso del tiempo pueden acumular grasa, humedad, restos orgánicos y bacterias, factores que favorecen la aparición de malos olores persistentes y afectan la calidad del ambiente dentro de la vivienda.

Frente a esta situación, especialistas en mantenimiento del hogar destacan un método casero sencillo para desodorizar y contribuir a la higiene de estas superficies: aplicar unas gotas de pomelo directamente en las rejillas. Esta fruta contiene aceites esenciales naturales, como el limoneno y el citral, compuestos reconocidos por sus propiedades antibacterianas, antifúngicas y desodorizantes.

El pomelo contiene aceites esenciales naturales, reconocidos por sus propiedades antibacterianas, antifúngicas y desodorizantes. Foto: Imagen generada con IA (Copilot)

Gracias a estas características, el pomelo ayuda a neutralizar olores intensos y reducir la proliferación de microorganismos en zonas húmedas. Además, su fragancia cítrica actúa como neutralizador natural de los gases que se generan en los desagües, mientras que sus aceites pueden colaborar en la remoción de restos de grasa y suciedad adheridos a las paredes internas.

Si bien no reemplaza una limpieza profunda periódica, este recurso puede funcionar como complemento práctico para mantener las rejillas frescas y en mejores condiciones entre cada mantenimiento.

Los beneficios de tirar gotitas de pomelo en las rejillas

Ayuda a reducir bacterias en zonas húmedas.

Deja un aroma cítrico y fresco.

Es un método simple, económico y ecológico.

Neutraliza malos olores de forma natural.

Previene la acumulación de suciedad y grasa.

La fragancia cítrica del pomelo suele resultar poco atractiva para insectos como las cucarachas, lo que podría ayudar a mantenerlos alejados. Foto: Imagen generada con IA (Copilot)

El paso a paso para limpiar las rejillas con pomelo

Exprimí un pomelo fresco o usá aceite esencial de pomelo diluido. Colocá entre 5 y 10 gotitas directamente sobre la rejilla. Dejá actuar sin enjuagar para que el aroma y los aceites hagan efecto. Repetí el procedimiento una vez por semana. En zonas con olores intensos, podés hacerlo dos veces por semana.

Por estas características, el pomelo se posiciona como una alternativa natural para complementar la limpieza del hogar. Utilizado de forma periódica, puede contribuir a conservar las rejillas en mejores condiciones y a reducir la aparición de olores desagradables.

Asimismo, su fragancia cítrica intensa suele resultar poco atractiva para insectos como las cucarachas, lo que podría ayudar a mantenerlos alejados de estas zonas. De todos modos, los especialistas insisten en que este recurso no reemplaza una limpieza profunda y regular, indispensable para asegurar un ambiente más higiénico y ordenado.