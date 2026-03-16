Freidora de aire; cocina; electrodoméstico; gastronomía. Foto: Freepik

El percarbonato de sodio se convirtió en uno de los productos de limpieza más recomendados para mantener en buen estado la freidora de aire y otros electrodomésticos de cocina. En los últimos años, su uso se popularizó entre usuarios que buscan eliminar grasa incrustada y restos de alimentos sin dañar el recubrimiento del aparato.

Con la expansión de las freidoras de aire en los hogares, la limpieza del equipo pasó a ser una de las principales preocupaciones en la cocina. La acumulación de aceite y residuos no solo puede afectar el funcionamiento del electrodoméstico, sino también alterar el sabor de los alimentos si no se retira correctamente.

La acumulación de aceite y residuos no solo puede afectar el funcionamiento del electrodoméstico. Foto: Freepik

En este contexto, muchos usuarios comenzaron a recomendar el uso de percarbonato de sodio por su capacidad para descomponer la suciedad sin necesidad de frotar en exceso ni recurrir a químicos agresivos.

¿Qué es el percarbonato de sodio?

Este compuesto químico se utiliza como agente blanqueador, desengrasante y desinfectante ecológico. Al entrar en contacto con agua caliente, libera oxígeno activo, una reacción que ayuda a aflojar manchas y grasa adherida en diferentes superficies.

El proceso químico actúa rompiendo las cadenas de lípidos presentes en la suciedad, lo que facilita que los restos se desprendan del metal o del plástico del electrodoméstico. Por ese motivo, suele compararse con el bicarbonato de sodio, aunque su acción resulta más potente cuando se trata de limpiezas profundas.

El percarbonato de sodio se utiliza como agente blanqueador, desengrasante y desinfectante ecológico. Foto: Freepik

Además de su uso en utensilios de cocina, el percarbonato también se emplea en tareas domésticas como blanquear prendas, desinfectar textiles o quitar manchas difíciles.

¿Para qué sirve el percarbonato de sodio y cómo se usa en la freidora de aire?

En el caso de la freidora de aire, el producto ayuda a remover la grasa acumulada en la canasta y en la rejilla interior. El procedimiento es simple: colocar una o dos cucharadas de percarbonato en la canasta, agregar agua muy caliente y dejar actuar durante unos 15 minutos.

El percabonato de sodio ayuda a remover la grasa acumulada en la canasta y en la rejilla interior de la freidora de aire. Foto: Freepik.

Durante ese tiempo, el oxígeno activo emulsiona la grasa adherida y la suciedad queda suspendida en el agua, lo que permite retirarla con mayor facilidad con una esponja suave y un poco de detergente.

Este método es especialmente valorado porque evita el uso de productos abrasivos que podrían dañar el recubrimiento antiadherente del electrodoméstico. Por esa razón, se transformó en uno de los trucos de limpieza más difundidos entre quienes usan a diario la freidora de aire.