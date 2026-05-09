Adulto mayor bañandose. Foto: Freepik.

Durante años, la ducha diaria fue considerada sinónimo de higiene y cuidado personal. Sin embargo, distintos especialistas comenzaron a cuestionar esa costumbre, especialmente en el caso de los adultos mayores. De acuerdo con investigaciones recientes, bañarse todos los días podría no ser la mejor opción para la salud de la piel después de cierta edad.

Uno de los trabajos más citados sobre este tema es el del médico Robert Shmerling, de la Universidad de Harvard, quien sostuvo que ducharse diariamente no siempre aporta beneficios reales para el organismo. Aunque reconoció que la higiene cotidiana ayuda a evitar problemas vinculados al olor corporal y a la imagen personal, advierte que el exceso de limpieza puede alterar la barrera natural de la piel.

Por qué ducharse todos los días puede afectar la piel

La piel cuenta con una capa de grasa natural y microorganismos beneficiosos que funcionan como protección frente a bacterias, irritaciones y agentes externos. Según explican los especialistas, las duchas largas, el agua muy caliente y el uso frecuente de jabones fuertes pueden eliminar esa barrera protectora.

Como consecuencia, la piel puede volverse más seca, sensible o presentar picazón. Además, cuando aparecen grietas o irritaciones, aumenta el riesgo de infecciones cutáneas y reacciones alérgicas. Shmerling señala que este problema se vuelve todavía más importante en personas mayores, ya que con el paso del tiempo la piel pierde hidratación, elasticidad y capacidad de regeneración.

Adulto mayor bañandose. Foto: Gemini IA.

Cada cuántos días deberían bañarse los mayores de 65 años

Los dermatólogos y especialistas en geriatría coinciden en que, después de los 65 años, lo más recomendable es reducir la frecuencia de las duchas completas. En general, aconsejan bañarse entre dos y tres veces por semana. Aunque para muchas personas esta recomendación puede sonar poco higiénica, los expertos aseguran que ayuda a conservar la protección natural de la piel y evita un desgaste innecesario.

La dermatóloga Sylvie Meaume, jefa del Departamento de Geriatría del Hospital Rothschild de París, explicó que la limpieza excesiva puede eliminar bacterias beneficiosas y dañar la piel, sobre todo cuando se utilizan productos agresivos o agua demasiado caliente.

Cómo debería ser una ducha saludable en adultos mayores

Los especialistas recomiendan seguir ciertos cuidados para evitar daños en la piel durante el baño:

Realizar duchas cortas , de entre tres y cuatro minutos.

Utilizar agua tibia , evitando temperaturas extremas.

Elegir jabones suaves y poco agresivos.

Secarse con pequeños toques y no frotar la piel con fuerza.

Mantener una higiene diaria localizada en zonas sensibles como axilas, pies y genitales.

Además, algunos dermatólogos aconsejan aplicar cremas hidratantes después del baño para compensar la pérdida natural de grasa y humedad.

Adulto mayor bañándose Foto: Infobae

El error más común al bañarse, según dermatólogos

La dermatóloga española Ana Molina, integrante de la Academia Española de Dermatología y Venereología, también alertó sobre ciertos hábitos frecuentes durante la ducha.Entre ellos, destacó el uso de esponjas, ya que suelen permanecer húmedas dentro del baño y pueden acumular bacterias y gérmenes. Por eso, recomienda enjabonarse directamente con las manos.También señaló que la temperatura ideal del agua ronda los 33 grados, ya que el agua demasiado caliente favorece la eliminación de la grasa natural de la piel y puede aumentar la resequedad.

La higiene en adultos mayores necesita otros cuidados

Con el envejecimiento, la piel requiere rutinas más suaves y menos agresivas. Por eso, muchos especialistas coinciden en que ducharse menos veces por semana no implica descuidar la higiene, sino adaptarla a las necesidades reales del cuerpo. La clave está en mantener un equilibrio: conservar una buena limpieza personal sin alterar las defensas naturales que protegen la piel.