La Pascua llega con un huevo de chocolate de casi un kilo que recuerda a la Navidad:

Huevos de Pascua.

Se acerca Pascua y, como cada año, empiezan a aparecer los huevos de chocolate, un clásico infaltable de esta época. Aunque vuelven las versiones tradicionales de siempre, esta vez hay una novedad pensada para los más dulceros: con un guiño bien argentino que remite un poco a la Navidad, llega el huevo de Mantecol, que ya está dando que hablar.

La novedad combina dos clásicos en uno. Se trata de un huevo de chocolate que en su interior trae nada menos que un lingote entero de Mantecol. Sí, entero. En total son 700 gramos de producto, lo que lo convierte en una de las opciones más contundentes para los fanáticos del maní y el chocolate.

Pero eso no es todo. Además del lingote, suma dos bocaditos extra de Mantecol, ideal para los que no pueden esperar a romper el huevo o simplemente quieren compartir.

Huevo de pascua de Mantecol. Video TikTok @donyacogolosineria

Cuánto cuesta el huevo de Pascua de Mantecol

El huevo de Pascua de Mantecol se consigue este año a un precio que ronda los $35.000. Se trata de una de las opciones más llamativas de la temporada, no solo por su tamaño —700 gramos de producto— sino también porque incluye el clásico lingote entero y dos bocaditos extra, convirtiéndose en una alternativa ideal para regalar o compartir en familia durante las celebraciones.

Precio de huevo de Pascua de Mantecol. Foto: Don Yaco.

Esta propuesta se suma a la tendencia de reinventar los huevos de Pascua con rellenos más originales y abundantes. Y en un contexto donde cada detalle cuenta a la hora de elegir el regalo perfecto, este combo apunta directo a la nostalgia y al paladar argentino.

Si sos team Mantecol o conocés a alguien verdaderamente fanático, esta puede ser la gran estrella de la mesa de Pascua. No solo por lo original de la propuesta, sino también por ese toque nostálgico que mezcla tradición, maní y chocolate en un solo producto.