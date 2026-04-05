WhatsApp en "modo Pascua". Foto: imagen creada con Copilot para Canal 26.

WhatsApp es una de las aplicaciones de mensajería más conocidas en el mundo. Ante la llegada de la Pascua, los usuarios de la plataforma de Meta pueden implementar el “modo Pascua” para estar acorde con la fecha, así como también pasa con la Navidad y otras jornadas especiales.

Lo cierto es que este cambio en la aplicación no es nativo, por lo que requiere acudir a otros elementos como archivos de terceros o plataformas ajenas a Meta. Estas se conocen como launchers y su función es cambiar la interfaz de alguna app, en este caso de WhatsApp.

Además, cuentan con la posibilidad de cambiarle la cara a todo el celular, por lo que sus modificaciones no siempre se limitan a una de las aplicaciones del dispositivo. Esto incluye el tipo de fuente, los fondos de pantalla, los widgets y los logos de los íconos de cada herramienta del teléfono.

Una de las herramientas más populares para llevar adelante estos cambios de apariencia es Nova Launcher. Esta aplicación aparece disponible en los celulares Android y se puede descargar a través de Google Play, por lo que no es necesario bajar una APK de dudosa procedencia.

WhatsApp en "modo Pascua". Foto: imagen creada con Copilot para Canal 26.

¿Cómo poner el WhatsApp en “modo Pascua”?