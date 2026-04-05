Furor por el “modo Pascua” en WhatsApp: cómo activarlo para festejar Semana Santa
La plataforma de Meta tiene trucos para personalizarla, por lo que se puede recibir la Pascua de una manera única.
WhatsApp es una de las aplicaciones de mensajería más conocidas en el mundo. Ante la llegada de la Pascua, los usuarios de la plataforma de Meta pueden implementar el “modo Pascua” para estar acorde con la fecha, así como también pasa con la Navidad y otras jornadas especiales.
Lo cierto es que este cambio en la aplicación no es nativo, por lo que requiere acudir a otros elementos como archivos de terceros o plataformas ajenas a Meta. Estas se conocen como launchers y su función es cambiar la interfaz de alguna app, en este caso de WhatsApp.
Además, cuentan con la posibilidad de cambiarle la cara a todo el celular, por lo que sus modificaciones no siempre se limitan a una de las aplicaciones del dispositivo. Esto incluye el tipo de fuente, los fondos de pantalla, los widgets y los logos de los íconos de cada herramienta del teléfono.
Una de las herramientas más populares para llevar adelante estos cambios de apariencia es Nova Launcher. Esta aplicación aparece disponible en los celulares Android y se puede descargar a través de Google Play, por lo que no es necesario bajar una APK de dudosa procedencia.
¿Cómo poner el WhatsApp en “modo Pascua”?
- Descargar Nova Launcher en un celular que tenga Android.
- Establecer la aplicación como predeterminada para modificar la capa de personalización y modificar el diseño visual.
- Buscar en internet una foto con fondo transparente y en formato PNG del ícono de WhatsApp con un conejo de Pascua o un huevo.
- Mantener el dedo apretado sobre el ícono de la aplicación WhatsApp y presionar Editar en las opciones que muestra.
- Presionar sobre el logo, dirigirse a Aplicaciones y luego Fotos.
- Seleccionar la foto descargada, definir tamaño y presionar sobre “Listo”.
- De esta manera, quedará el WhatsApp en “modo Pascua”.