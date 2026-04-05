Cuánto cuestan los churros el Domingo de Pascua Foto: Foto generada con IA

En Mar del Plata, el Domingo de Pascua no solo se vive con huevos de chocolate. Para locales y turistas, hay una tradición que se mantiene firme año tras año: salir a caminar, tomar mate frente al mar y compartir churros calientes. En una ciudad donde la pastelería artesanal es parte del ADN gastronómico, este clásico se consolida como una de las opciones más elegidas para cerrar el fin de semana largo.

Pero en un contexto de precios en alza, la pregunta se repite: ¿cuánto cuesta comer churros en Mar del Plata este Domingo de Pascua y en qué lugares se consiguen? El relevamiento muestra valores variados según la zona, el tipo de churro y el lugar de compra.

El precio de los churros en la playa

Para quienes eligen consumir churros directamente en la arena o en las inmediaciones de las playas más concurridas como Bristol, La Perla, Punta Iglesias o Varese, los valores tienden a ser más elevados. En promedio:

Media docena : entre $5.000 y $7.000

Docena: entre $10.000 y $13.000

Estos precios corresponden principalmente a vendedores ambulantes y carritos habilitados, que ofrecen churros simples o rellenos con dulce de leche. En los puntos más turísticos, el precio suele ubicarse en la franja alta, especialmente durante fechas especiales como Pascua, cuando la demanda aumenta.

Churrerías tradicionales: la opción más elegida

Entre las churrerías tradicionales, Manolo sigue siendo la referencia histórica de Mar del Plata. Con locales en Rivadavia, Alem, Güemes y frente al mar, es una parada obligada para quienes buscan una experiencia clásica.

Para este Domingo de Pascua, sus precios se mantienen dentro de estos valores:

Churro simple : alrededor de $1.100

Churro relleno (dulce de leche, pastelera o chocolate) : cerca de $1.200

Docena rellena (promo 12x10): aproximadamente $12.000

La ventaja de comprar en locales fijos es la calidad constante y el precio más estable, además de promociones por cantidad que resultan convenientes para familias o grupos numerosos.

Manolo cuenta con tres sucursales Foto: Instagram @churrosmanolo_mardel

Alternativas artesanales y sabores especiales

Para quienes buscan algo distinto a los sabores clásicos, El Topo se consolidó en los últimos años como una opción moderna y creativa. Con presencia en distintos puntos de la ciudad y delivery, ofrece churros rellenos con variedad de gustos:

Dulces especiales (nutella, frutos rojos, maracuyá): desde $1.400 por unidad

Churros salados (cheddar, roquefort, jamón y queso): alrededor de $1.400

Media docena mixta: desde $7.000

Docena especial: entre $13.000 y $14.000

Estas opciones suelen ser elegidas para una merienda distinta o como alternativa al chocolate tradicional de Pascua.

Comer churros en Pascua: cuánto gastar según el plan

El gasto final depende del formato elegido. Para tener una referencia clara:

Pareja : entre $6.000 y $8.000 (4 a 6 churros)

Familia tipo (4 personas) : entre $12.000 y $15.000 (docena)

Grupo grande o celebración: desde $18.000 en adelante, según rellenos y bebidas

Si se acompaña con café, chocolate caliente o mate, el gasto puede incrementarse entre $4.000 y $7.000 adicionales por persona en cafeterías.

Churros playeros Foto: Instagram @qchurro_

Un clásico que compite con el chocolate

Aunque los huevos de Pascua dominan las vidrieras, los churros siguen siendo una opción elegida por su precio más accesible, facilidad para compartir y fuerte identidad marplatense. En muchos casos, se convierten en el plan perfecto para cerrar la tarde del domingo, después de una caminata costera.

En Mar del Plata, Pascua no se entiende solo como una fecha religiosa o comercial: también es una excusa para sostener rituales simples. Y entre ellos, los churros siguen teniendo un lugar privilegiado.