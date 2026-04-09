Vladímir Putin anunció un alto el fuego de dos días en la guerra en Ucrania por la Pascua ortodoxa
El presidente ruso anunció una tregua, que ya fue informada al mando militar. El Kremlin espera que Kiev acate y replique la medida.
Vladímir Putin declaró una tregua en la guerra en Ucrania con ocasión de la próxima Pascua ortodoxa.
“Se declara un alto el fuego desde las 16:00 horas del 11 de abril hasta el término del 12 de abril de 2026”, señala el comunicado oficial.
La nota agrega que el mando militar ruso ha recibido instrucciones para cesar las hostilidades en todos los frentes durante ese período.
No obstante, agrega que las tropas estarán “preparadas para contrarrestar cualquier posible provocación o acción agresiva del enemigo”.
“Partimos de que Ucrania seguirá el ejemplo de la Federación Rusa”, concluye el comunicado.
Treguas previas por las celebraciones en el este de Europa
En el pasado, Putin ya ha declarado unilateralmente treguas de un día o más, por ejemplo de 30 horas hace un año en la Pascua ortodoxa o en mayo de 2025 con ocasión del 80 aniversario de la victoria del Ejército Rojo sobre la Alemania nazi.
Mientras, Zelenski siempre ha abogado por treguas de 30 días, algo que también apoyó en su momento el presidente de EE.UU., Donald Trump.