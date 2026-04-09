Vladimir Putin. Foto: via REUTERS

Vladímir Putin declaró una tregua en la guerra en Ucrania con ocasión de la próxima Pascua ortodoxa.

“Se declara un alto el fuego desde las 16:00 horas del 11 de abril hasta el término del 12 de abril de 2026”, señala el comunicado oficial.

La nota agrega que el mando militar ruso ha recibido instrucciones para cesar las hostilidades en todos los frentes durante ese período.

Pascua ortodoxa en Ucrania. Foto: EFE.

No obstante, agrega que las tropas estarán “preparadas para contrarrestar cualquier posible provocación o acción agresiva del enemigo”.

“Partimos de que Ucrania seguirá el ejemplo de la Federación Rusa”, concluye el comunicado.

Treguas previas por las celebraciones en el este de Europa

En el pasado, Putin ya ha declarado unilateralmente treguas de un día o más, por ejemplo de 30 horas hace un año en la Pascua ortodoxa o en mayo de 2025 con ocasión del 80 aniversario de la victoria del Ejército Rojo sobre la Alemania nazi.

Desfile militar en Rusia por el Día de la Victoria. Foto: REUTERS/Anton Vaganov.

Mientras, Zelenski siempre ha abogado por treguas de 30 días, algo que también apoyó en su momento el presidente de EE.UU., Donald Trump.