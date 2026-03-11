Bufanda, moda, tendencia. Foto: Freepik.

Como sucede cada año, la moda se reinventa y la temporada de invierno 2026 no es la excepción. Este año, un accesorio tradicional vuelve a recibir al abrigo con bufanda integrada, una pieza que viene ganando terreno en Europa y Estados Unidos desde el pasado invierno. Esta tendencia marca el fin de la bufanda clásica, brindando una opción más sofisticada y funcional, que combina comodidad y elegancia.

Campera con bufanda integrada, la tendencia a la que se sumó Dua Lipa. Foto Instagram @dualipa

En Latinoamérica, las estaciones invertidas respecto al hemisferio norte significan que las tendencias llegan con un poco de retraso, lo cual, en cierto sentido, es un beneficio. Los que desean estar a la moda solo necesitan mirar las principales colecciones que marcaron la temporada pasada en Europa y Estados Unidos.

La nueva tendencia para el otoño-invierno 2026: ¿con qué debes abrigar tu cuello esta temporada?

La campera con bufanda integrada fue una de las piezas destacadas en las pasarelas de firmas de renombre como Yves Saint Laurent y Dries Van Noten, quienes la incorporaron en sus desfiles, demostrando que se trata de una prenda pensada para luchar contra el frío sin perder el estilo. De esta forma, se convierte en una solución elegante para prescindir de una bufanda independiente.

Campera con bufanda integrada, tendencia 2026. Foto: Pinterest.

Los diseños de estas camperas varían desde los más sencillos y minimalistas, con tonos neutros, hasta los más audaces, con estampados y texturas innovadoras. Su principal ventaja es la facilidad con la que se combinan, ahorrando tiempo y esfuerzo al unir dos prendas en una sola.

Campera con bufanda, la tendencia del 2025 que sigue causando furor

En el hemisferio sur, quienes ya adoptaron esta tendencia lo hicieron de diversas maneras: con pantalones de sastrería para un look sofisticado o con jeans para un estilo más relajado y urbano. Además, los diferentes tipos de calzado permiten adaptar la prenda a diversos estilos, ofreciendo una versatilidad única.

Campera con bufanda integrada, moda 2026. Foto: Instagram/vanityxty

Las nuevas tendencias de moda están tomando un giro hacia un enfoque más práctico y cómodo. A medida que las prioridades de las personas cambian, la moda comenzó a adaptarse a la vida moderna, donde la funcionalidad y el confort se convirtieron en factores clave. Las prendas ya no son solo una cuestión de estilo, sino también de utilidad y comodidad para el día a día.