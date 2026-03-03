La gorra tradicional ya no tiene lugar en los looks:

Adiós a las gorras tradicionales.

La temporada otoño-invierno 2026 está por llegar y, como todos los años, la moda y las tendencias renuevan los roperos. En esta oportunidad, el gorro de lana, un accesorio fundamental, fue totalmente desplazado.

En su lugar, volvió un clásico de los 90 que se puso de moda gracias a la serie “Emily en París”: la boina. Este accesorio regresó con fuerza y reinventado, con una vuelta de tuerca moderna y sofisticada.

Se trata de un gorro con aire francés, que alguna vez fue emblema del chic europeo, ahora conquista de nuevo por su versatilidad, comodidad y estilo. Atrás quedó la idea de que solo se trataba de un complemento para looks tradicionales: esta temporada la boina se instala como el nuevo must del invierno.

Emily en París impuso las boinas. Foto: CAROLE BETHUEL/NETFLIX

Este clásico tiene los típicos tonos neutros como el negro, el gris y el beige, pero también en reversiones más audaces, como el rojo, azul marino, animal print y hasta estampado escocés. Además, las opciones de materiales también son amplias: lana gruesa, fieltro, pana, cuero ecológico e incluso versiones decoradas con hebillas, bordados o tachas.

De hecho, firmas de renombre como Dior, Chanel y Prada la han rescatado en sus colecciones invernales, confirmando que este complemento puede ser el toque final perfecto tanto para outfits clásicos como para looks más arriesgados y contemporáneos.

Además de su estilo, la boina suma puntos por su funcionalidad: es abrigada, cómoda y fácil de adaptar al peinado o a la ocasión. Puede usarse con el cabello suelto, recogido o incluso debajo de una capucha, lo que la convierte en un aliado ideal frente al frío extremo.

Emily en París impuso las boinas. Foto: STÉPHANIE BRANCHU/NETFLIX

Dos looks para usar con boina en este otoño-invierno 2026

Elegancia urbana:

Este look combina sofisticación clásica con un toque moderno y atemporal, ideal para mujeres u hombres que buscan verse pulidos y elegantes incluso con temperaturas bajo cero.

Emily en París impuso las boinas. Foto: STEPHANIE BRANCHU/NETFLIX

Para armar este look, necesitarás una boina de fieltro negro, ligeramente inclinada hacia un lado y con una pequeña hebilla plateada. Combinala con un tapado de paño color camel y un pantalón negro o gris oscuro. Este estilo se termina con unas buenas botas negras con taco medio y una bufanda en tonos neutros. ¡No olvides los lentes de sol!

Street style con actitud:

Este look urbano es muy cómodo y lleno de personalidad. Perfecto para quienes quieren abrigarse sin renunciar al estilo más canchero y actual.

Emily en París impuso las boinas. Foto: MARIE ETCHEGOYEN/NETFLIX

Podés usar una campera puffer oversize negra, bien acolchada y con cuello alto, un jean mom con roturas suaves, unas zapatillas blancas y coronar el outfit con una boina roja con cuerpo y estructura.