Pampita luciendo un traje sastrero con pollera, la nueva tendencia 2026. Foto: Instagram @pampitaoficial

Tanto en invierno como en verano, el traje sastrero es un clásico que nunca pasa de moda. Fácil de combinar y siempre elegante, se convirtió en un comodín infaltable en el placard. Si bien los colores pueden variar según la temporada —con tonos más llamativos como el amarillo manteca en verano—, durante el invierno suelen predominar las paletas tierra y los tonos más oscuros.

Pampita se adelantó a lo que se viene para la próxima temporada de la mano de la reconocida marca Markova y presenta una reinterpretación del clásico traje sastrero. La propuesta combina elegancia, comodidad y versatilidad, convirtiéndose en una opción ideal tanto para ir a la oficina como para una salida.

La nueva tendencia que luce Pampita. Foto: Instagram/pampitaoficial

El look de Pampita que marca tendencia para el otoño 2026

Una vez más, Pampita dejó en claro por qué es considerada una de las grandes referentes de estilo. Con un look elegante y sofisticado, la modelo adelantó una de las tendencias que promete ganar protagonismo durante el próximo otoño: una nueva versión del traje sastrero en la que el pantalón deja de ser protagonista para darle lugar a la falda.

En la imagen que compartió en sus redes, la modelo apostó por un conjunto compuesto por blazer y pollera en tonos marrones, con una delicada trama a cuadros, una paleta ideal para la temporada. El saco, de corte estructurado y líneas clásicas, conserva el espíritu de la sastrería tradicional, mientras que la falda coordinada aporta una impronta más actual y femenina.

Para completar el outfit, Pampita eligió una polera de punto en color beige, una prenda básica del otoño que suma abrigo y equilibra el conjunto con una estética simple y sofisticada. El estilismo se complementa con accesorios sutiles, como pequeños aros dorados, y un beauty look natural que acompaña la elegancia del conjunto.

La clave de esta propuesta está en releer el traje tradicional. Durante años, el dúo blazer y pantalón fue sinónimo de formalidad y elegancia, pero hoy las pasarelas y las figuras del mundo de la moda impulsan una alternativa más moderna: el traje con falda. Esta combinación mantiene la esencia clásica de la sastrería, pero suma un toque chic y versátil que funciona tanto para el día como para la noche.

Pampita. Foto: Instagram.

De esta manera, Pampita vuelve a anticipar una de las tendencias que marcarán la próxima temporada. Todo indica que, durante el otoño, el conjunto sastrero con pollera se posicionará como una opción elegante y actual, capaz de convertirse en uno de los looks favoritos del guardarropa fashionista.