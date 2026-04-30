Alejandro Lacroix organiza las rave Awake Up & Dance. Foto: Kosmos Lab Comunicación

Lo que comenzó como una búsqueda personal del DJ Ale Lacroix, se transformó en un formato disruptivo que rompe el paradigma de la diversión y que ya conquistó a miles de personas. Con más de 30 años de trayectoria pasando música y 50 de edad, el ex conductor de MTV decidió convertir la pista en una fiesta por la mañana: saludable y divertida.

Alejandro Lacroix organiza las rave Awake Up & Dance. Foto: Kosmos Lab Comunicación

Años atrás se le ocurrió este formato más cercano a la naturaleza sin que pierda el atractivo del encuentro entre amigos para bailar. Así nació Awake Up & Dance, según su creador, “la fiesta más sana y divertida del mundo”. Para él este nuevo capítulo de redobla la apuesta creativa y suma a la experiencia instalaciones artísticas, performances y grandes músicos invitados que lo acompañarán en la primera edición de 2026 que se harpa el domingo 17 de mayo en Espacio Mendoza, ubicado en Ingeniero Maschwitz.

En qué consiste la rave saludable

Awake Up & Dance se inscribe en un cambio cultural más amplio: cada vez más personas eligen reducir el consumo de alcohol y buscan experiencias que conecten con el bienestar sin dejar de divertirse. En ciudades como Londres, Berlín y Nueva York, las fiestas diurnas de este tipo son tendencia, y Buenos Aires ya tiene su versión local.

Alejandro Lacroix organiza las rave Awake Up & Dance. Foto: Kosmos Lab Comunicación

En un entorno natural los participantes encontrarán música, bienestar y comunidad. El entorno verde y abierto de Espacio Mendoza potencia la conexión con el disfrute y convierte la pista de baile en una experiencia distinta en el horario de 10 a 13.

“La idea es disfrutar de una fiesta a la mañana, sin venta de alcohol -dijo Lacroix sobre esta actividad-. Lo genial es que pongo los mismos temas que antes metía a las tres de la mañana, pero ahora a las 10. Y la energía de la pista es igual. Los ves a todos bailando. Creo que es una linda manera de empezar el día. Después te juntás con amigos o te vas a comer un asado, lo que quieras. La primera vez que lo hice no podía creerlo. Salís con las endorfinas y las dopaminas revolucionadas, todo al natural porque los genera el propio cuerpo. No hace falta tomar nada”.

Alejandro Lacroix organiza las rave Awake Up & Dance. Foto: Kosmos Lab Comunicación

Hoy el DJ es un difusor de incorporar hábitos saludables a la vida, “entendiendo que lo le resulta a uno por ahí no le funciona a otro, y que la incorporación de ese nuevo ritual tiene que ser muy personal y reflexivo", aclara.

Cómo será el primer Awake del año

Los anfitriones de la jornada serán Ale y Felipe Lacroix. Además tendrán a una DJ invitada, nada menos que Virginia Da Cunha que llegará desde Mendoza (donde está radicada) para ser parte de la mañana. A ellos se sumará el show en vivo de uno de los músicos más importantes del país, Juanchi Baleirón (Los Pericos). Además habrá percusión, performances artísticas y snacks saludables.

Alejandro Lacroix organiza las rave Awake Up & Dance. Foto: Kosmos Lab Comunicación

Por otro lado, quienes deseen tomar una clase de yoga con Moi Altuna deberán llegar a Espacio Mendoza a las 9 de la mañana. Las entradas ya están a la venta on line con un precio promocional Early Bird: de $40.000 y 50 % de descuento en la segunda.

Dirección: Mendoza 139/299, Ingeniero Maschwitz, Provincia de Buenos Aires.