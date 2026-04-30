Números de la suerte. Foto: Pixabay.

La numerología es una práctica simbólica que despierta interés cada vez que se acerca una fecha significativa. Conocé cuáles son tus números de la suerte según el signo del zodíaco y tenelos en cuenta para tomar decisiones, jugar juegos de azar, realizar rituales y tomarlos como “señales” en caso de que los necesites.

Los números de la suerte de cada signo para este jueves 30 de abril de 2026

Aries: 3, 11, 27, 45, 52

Tauro: 6, 14, 22, 39, 48

Géminis: 1, 9, 18, 34, 50

Cáncer: 5, 13, 21, 36, 44

Leo: 7, 16, 25, 33, 41

Virgo: 2, 10, 19, 28, 47

Libra: 4, 12, 23, 35, 49

Escorpio: 8, 17, 26, 38, 46

Sagitario: 0, 15, 24, 37, 53

Capricornio: 9, 20, 29, 40, 54

Acuario: 11, 18, 30, 42, 55

Piscis: 6, 13, 31, 43, 51

Cómo calcular los números de fechas y palabras según la numerología

La numerología convierte fechas, nombres y apellidos, y palabras en números simples (del 1 al 9) y números maestros (11, 22 y 33) mediante sumas.

Por ejemplo, si naciste el 2 de marzo de 1975, sumas 2 + 3 + 1 + 9 + 7 + 5 = 27. Luego, 2 + 7 = 9. El número de tu nombre será el 9.

IMPORTANTE: Si el resultado es 11, 22 o 33, no se reduce porque son números maestros.

Números de la suerte. Foto: Imagen generada con Gemini IA para Canal26.com.

Tabla de equivalencias para convertir palabras en números, según la numerología

1 = A J S

2 = B K T

3 = C L U

4 = D M V

5 = E N W

6 = F O X

7 = G P Y

8 = H Q Z

9 = I R

Para convertir una palabra, como un nombre completo, en un número, primero hay que convertir cada letra. Por ejemplo, María López.

MARÍA

M = 4

A = 1

R = 9

I = 9

A = 1

Total: 4 + 1 + 9 + 9 + 1 = 24

LÓPEZ

L = 3

O = 6

P = 7

E = 5

Z = 8

Total: 3 + 6 + 7 + 5 + 8 = 29

Ahora, se suma todo: 24 + 29 = 53, y 5 + 3 = 8. El número del nombre es 8.

Números de la suerte. Foto: Pixabay.

Significado de los números simples y maestros

Significado básico de los números

1 : liderazgo, inicio

2 : cooperación, sensibilidad

3 : creatividad, expresión

4 : orden, estabilidad

5 : cambio, libertad

6 : amor, responsabilidad

7 : espiritualidad, análisis

8 : poder, éxito material

9: cierre de ciclos, sabiduría

Números maestros

11 : intuición elevada

22 : gran constructor

33: amor universal

Tipos de números que se pueden calcular con el nombre:

Número de expresión: todas las letras del nombre completo.

Número del alma: solo vocales.

Número de personalidad: solo consonantes.