Números de la suerte. Foto: imagen creada con Copilot para Canal 26.

Este miércoles tenemos una nueva oportunidad de poner a la fortuna de nuestro lado con los números de la suerte de cada signo zodiacal. Aquí te los contamos, uno por uno.

Los números de la suerte de cada signo para el miércoles 11 de marzo de 2026

Aries (21 marzo - 19 abril): 3, 12, 21, 30, 39, 45

Tauro (20 abril - 20 mayo): 7, 15, 23, 32, 41, 44

Géminis (21 mayo - 20 junio): 1, 9, 18, 27, 36, 43

Cáncer (21 junio - 22 julio): 3, 5, 14, 25, 34, 40

Leo (23 julio - 22 agosto): 2, 11, 20, 29, 38, 45

Virgo (23 agosto - 22 septiembre): 8, 17, 26, 35, 41, 44

Libra (23 septiembre - 22 octubre): 4, 13, 22, 31, 40, 43

Escorpio (23 octubre - 21 noviembre): 6, 16, 20, 21, 33, 42

Sagitario (22 noviembre - 21 diciembre): 10, 19, 28, 37, 40, 45

Capricornio (22 diciembre - 19 enero): 1, 8, 15, 29, 33, 41

Acuario (20 enero - 18 febrero): 3, 17, 21, 25, 35, 43

Piscis (19 febrero - 20 marzo): 5, 19, 23, 24, 37, 44

Para qué sirven los números de la suerte

Los números de la suerte sirven, ante todo, como una guía simbólica. No tienen un poder mágico comprobado, pero sí representan una forma de conectar con creencias, tradiciones y significados personales.

Números de la suerte. Foto: imagen creada con Copilot para Canal 26.

Desde hace siglos, distintas culturas asociaron ciertos números con energías positivas, protección o prosperidad. Por eso, muchas personas sienten afinidad especial por determinadas cifras y las incorporan a momentos importantes de su vida.

Vibraciones numéricas

La numerología y los signos del zodíaco se entrelazan para revelar la energía personal, talentos y números de la suerte. Cada signo zodiacal está asociado a vibraciones numéricas específicas (del 1 al 9) que potencian sus características, actuando como guías en el amor, trabajo y decisiones de vida.

Números de la suerte. Foto: imagen creada con Copilot para Canal 26.

Números de la Suerte por Signo (ejemplos):