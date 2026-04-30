Tras años fuera del radar, una reconocida marca apuesta por el formato alfajor y busca conquistar a nuevas generaciones. Foto: Imagen generada con Gemini IA para Canal26.com.

El mercado de golosinas en Argentina atraviesa un momento cargado de innovación y, si se quiere, de nostalgia. Este 2026, el formato alfajor se consolida como la gran tendencia del rubro, y ahora suma un nuevo protagonista: el clásico Mantecol, que regresa en una versión totalmente renovada de la mano de Georgalos.

El lanzamiento del Alfajor Mantecol no es uno más. Se trata de una apuesta estratégica pensada para el consumo masivo, con el objetivo de reconectar con los consumidores que crecieron con este producto y atraer a nuevas generaciones.

Furor en kioscos: vuelve el Mantecol en formato alfajor y ya genera alta demanda. Foto: Georgalos.

El regreso de un clásico argentino

El retorno del Mantecol en formato alfajor tiene un fuerte componente histórico. En 2022, Georgalos recuperó la marca tras más de dos décadas en manos de Mondelez, lo que marcó el inicio de una etapa de relanzamiento y revalorización del producto.

Este nuevo formato representa el paso más ambicioso en esa estrategia: trasladar la identidad de uno de los dulces más emblemáticos del país al segmento más competitivo de los kioscos.

¿Cómo es el nuevo Alfajor Mantecol?

El producto busca mantener la esencia original que lo hizo popular. No se trata de un alfajor saborizado, sino de una versión que incorpora la auténtica pasta de maní característica del Mantecol.

Su estructura incluye:

Capas de masa suave.

Relleno generoso con receta original.

Cobertura de chocolate semiamargo.

El nuevo Alfajor Mantecol de Georgalos vendrá en formato simple y triple. Foto: Instagram / infokioscos.

Además, se comercializa en dos presentaciones:

Versión Triple (60 g): pensada como un producto más contundente y premium.

Versión Simple (40 g): ideal para consumo diario.

Furor en kioscos por el Alfajor Mantecol

La distribución comenzó en la última semana de abril y se espera que durante mayo el producto esté disponible en todo el país. Según comerciantes del sector, la demanda inicial es alta, impulsada tanto por la curiosidad como por el factor nostalgia.

Sorpresa en los kioscos: el regreso inesperado de un ícono, ahora convertido en alfajor.

Este fenómeno se enmarca en una tendencia más amplia: grandes marcas están llevando sus golosinas más reconocidas al formato alfajor, uno de los más elegidos por los consumidores argentinos.

¿Cuánto saldrá el Alfajor Mantecol?

No hay todavía un precio oficial único publicado de forma masiva para el nuevo Alfajor Mantecol. Al ser un lanzamiento reciente, el precio puede variar bastante según:

barrio o ciudad.

kiosco vs. supermercado.

promociones iniciales.

En las primeras semanas es común que incluso esté un poco más caro por la alta demanda.

Con el respaldo de Georgalos y una propuesta que combina tradición y novedad, el producto se perfila como uno de los lanzamientos más destacados del año. Resta ver si logra consolidarse más allá del impulso inicial, pero todo indica que tiene los ingredientes necesarios para convertirse en un nuevo clásico de kiosco.