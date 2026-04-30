Adiós al frío: el abrigo furor de los 2000 que vuelve a ser el protagonista de los outfits
Versátil, moderno y cómodo, esta prenda se tiene que ganar un lugar de honor en tu placard (y también en tu corazón).
La moda circular y el amor por lo vintage están más vivos que nunca, y esta prenda es el mejor ejemplo. La campera de cuero vuelve con fuerza este invierno 2026, pero con una vuelta de tuerca: el marrón destrona al clásico negro y se convierte en el color estrella de la temporada.
Este cambio no es casual. El tono marrón suma calidez, textura y un aire retro que encaja perfecto con las tendencias actuales.
Esta prenda, que en otras décadas fue sinónimo de rebeldía y actitud, hoy vuelve a ser la progragonista de los armarios con modelos entallados tipo biker, cortes oversized ideales para el layering y combinaciones infinitas con prendas básicas de invierno.
¿Por qué se convirtió en tendencia?
La campera de cuero marrón es furor porque es atemporal, pero con un plus. El marrón abre una paleta más amplia que el negro y se lleva increíble con tonos tierra, nude, crudo, verde oliva o borravino. Además, suaviza el look y da un aire más relajado y natural, sin perder estilo.
Otro punto a favor: se adapta a distintos estilos. Se puede armar desde un look bohemio hasta uno elegante con solo cambiar los accesorios y el calzado. Y si bien muchas marcas ya la incluyeron en sus colecciones, vale la pena revisar el placard familiar, recorrer ferias o explorar tiendas vintage, lugares donde se encuentran las verdaderas joyitas.
Cómo combinar una campera de cuero marrón
Look casual urbano
- Remera básica blanca, negra o beige.
- Jeans azul clásico o rotos para un toque más relajado.
- Zapatillas blancas o botines marrones o negros.
- Accesorios: mochila de lona o gorra para un look relajado.
Look semiformal
- Camisa blanca o celeste + pantalón chino beige, verde oliva o azul marino.
- Zapatos tipo derby o botines Chelsea.
- Ideal para salidas nocturnas o reuniones casuales.
Look otoñal
- Suéter de punto en tonos tierra (beige, mostaza, verde musgo).
- Pantalón oscuro (gris, negro o verde militar).
- Botines de cuero o zapatillas de gamuza.
- Se puede sumar una bufanda para textura y color.
Look trendy (versión femenina)
- Vestido liviano floral o monocromo + medias opacas.
- Botas largas o botines.
- Accesorios dorados o en tonos cálidos.