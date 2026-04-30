Campera de cuero, el abrigo que vuelve con fuerza este invierno. Foto: Freepik

La moda circular y el amor por lo vintage están más vivos que nunca, y esta prenda es el mejor ejemplo. La campera de cuero vuelve con fuerza este invierno 2026, pero con una vuelta de tuerca: el marrón destrona al clásico negro y se convierte en el color estrella de la temporada.

Este cambio no es casual. El tono marrón suma calidez, textura y un aire retro que encaja perfecto con las tendencias actuales.

Esta prenda, que en otras décadas fue sinónimo de rebeldía y actitud, hoy vuelve a ser la progragonista de los armarios con modelos entallados tipo biker, cortes oversized ideales para el layering y combinaciones infinitas con prendas básicas de invierno.

Con un estilo casual, volverá a ser el protagonista de los armarios. Foto: Pexels.

¿Por qué se convirtió en tendencia?

La campera de cuero marrón es furor porque es atemporal, pero con un plus. El marrón abre una paleta más amplia que el negro y se lleva increíble con tonos tierra, nude, crudo, verde oliva o borravino. Además, suaviza el look y da un aire más relajado y natural, sin perder estilo.

Otro punto a favor: se adapta a distintos estilos. Se puede armar desde un look bohemio hasta uno elegante con solo cambiar los accesorios y el calzado. Y si bien muchas marcas ya la incluyeron en sus colecciones, vale la pena revisar el placard familiar, recorrer ferias o explorar tiendas vintage, lugares donde se encuentran las verdaderas joyitas.

La campera de cuero es ideal para combinar con cualquier outfit. Foto: Pexels.

Cómo combinar una campera de cuero marrón

Look casual urbano

Remera básica blanca, negra o beige.

Jeans azul clásico o rotos para un toque más relajado.

Zapatillas blancas o botines marrones o negros.

Accesorios: mochila de lona o gorra para un look relajado.

Look semiformal

Camisa blanca o celeste + pantalón chino beige, verde oliva o azul marino.

Zapatos tipo derby o botines Chelsea.

Ideal para salidas nocturnas o reuniones casuales.

Campera de cuero. Foto: Freepik

Look otoñal

Suéter de punto en tonos tierra (beige, mostaza, verde musgo).

Pantalón oscuro (gris, negro o verde militar).

Botines de cuero o zapatillas de gamuza.

Se puede sumar una bufanda para textura y color.

Look trendy (versión femenina)