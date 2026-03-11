Empujar un auto sin batería ya no resulta efectivo para volver a encenderlo. Foto: Imagen generada con IA (Copilot)

Durante décadas, arrancar un auto empujándolo fue una solución rápida cuando la batería se descargaba. El método, basado en el movimiento inercial del vehículo para poner en marcha el motor, funcionaba en modelos más simples.

Sin embargo, en los autos actuales esa práctica ya no resulta efectiva y, en muchos casos, puede provocar daños mecánicos costosos. La principal limitación está en el funcionamiento de la bomba de combustible eléctrica.

La principal limitación para no encender devuelta un auto está en el funcionamiento de la bomba de combustible eléctrica. Foto: Unsplash

En los vehículos modernos, si la batería no cuenta con un nivel mínimo de carga, este componente no recibe energía. Como consecuencia, no puede enviar combustible a los inyectores y el motor no logra iniciar el proceso de encendido.

La situación es aún más clara en los autos con transmisión automática. En estos modelos no existe una conexión mecánica directa y permanente entre las ruedas y el motor como ocurre con el embrague en una caja manual.

En los vehículos modernos, si la batería no cuenta con un nivel mínimo de carga, este componente no recibe energía. Foto: Freepik

Por este motivo, aunque el vehículo sea empujado, el movimiento no logra accionar los pistones ni el cigüeñal, lo que vuelve imposible el arranque por este método.

Incluso en los autos con caja manual, los especialistas advierten sobre un riesgo importante para el catalizador. Durante un intento de arranque forzado, puede ingresar combustible sin quemar al sistema de escape. Esto puede generar una combustión repentina dentro del catalizador y provocar daños irreversibles en sus componentes cerámicos.

Las soluciones más efectivas para encender un auto que se quedó sin batería

Las alternativas más seguras pasan por utilizar cables para hacer puente con otro vehículo o un arrancador portátil, que permiten suministrar la energía necesaria para que los sistemas electrónicos funcionen correctamente y el motor pueda encender sin riesgos.

La alternativa más segura para volver a prender un auto son los cables para hacer puente con otro vehículo. Foto: Freepik

De esta manera, con la creciente complejidad tecnológica de los autos modernos, arrancarlos empujando dejó de ser una opción práctica y, en muchos casos, puede terminar generando reparaciones más costosas que el problema original.