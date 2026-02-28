La campaña corresponde al grupo Stellantis Foto: Foto generada con IA

La industria automotriz vuelve a encender las alarmas en Argentina con una nueva y masiva campaña de revisión que abarca vehículos de Fiat, Citroën, Jeep, Chrysler, DS, Dodge y Ram. Se trata de un llamado urgente impulsado por el grupo Stellantis, que busca reemplazar un componente defectuoso del airbag, una falla de impacto global considerada uno de los episodios más graves en materia de seguridad vehicular.

El problema está vinculado al inflador de los airbags fabricados por Takata, responsable del mayor recall de la historia automotriz. La pieza puede deteriorarse con el paso del tiempo, especialmente en ambientes húmedos y cálidos, hasta el punto de provocar una activación explosiva del sistema. En casos extremos, el dispositivo puede romperse y proyectar fragmentos metálicos hacia el interior del vehículo, generando un riesgo serio para los ocupantes. A nivel mundial, este defecto ya ha sido asociado con cerca de 40 muertes, según reportes internacionales.

En Argentina no se registraron víctimas fatales, pero el problema sigue activo. De hecho, recientemente se informó un caso grave en Francia donde una conductora falleció días después de que el inflador explotara en un Citroën C3 modelo 2014, lo que demuestra la vigencia del riesgo.

Masiva llamada a revisión para autos Foto: REUTERS

Vehículos afectados y alcance del recall

Los modelos convocados abarcan unidades fabricadas entre 2004 y 2019, dependiendo de cada marca. Entre los más reconocidos figuran los Fiat Palio, Uno, Grand Siena y Fiorino; los Citroën C3, C3 Aircross, C4 y C4 Lounge; los DS3, DS4 y DS5; así como Jeep Wrangler, Chrysler 300C y la RAM 2500.

Dada la magnitud del problema, Stellantis volvió a impulsar la campaña con el objetivo de llegar a propietarios que aún no realizaron el reemplazo. El grupo subraya que muchas unidades siguen en circulación sin la reparación correspondiente, lo que constituye un riesgo latente.

Reparación gratuita y beneficios adicionales

Para incentivar la asistencia al servicio oficial, Stellantis ofrece una propuesta atractiva: la reparación es totalmente gratuita, incluyendo la pieza y la mano de obra, y además los usuarios que se presenten recibirán un beneficio en productos y servicios de postventa por un valor de $100.000.

La intención es clara: incrementar la tasa de cumplimiento del recall y disminuir al máximo las posibilidades de incidentes futuros derivados de airbags que podrían fallar de manera violenta.

Es por un caso de una pieza defectuosa que afectó a toda la industria automotriz Foto: REUTERS

Cómo verificar si tu auto está afectado

Los propietarios pueden consultar si su vehículo integra la lista mediante la patente o el número VIN, disponible en la documentación o grabado en cristales del auto. Para hacerlo, deben comunicarse al 0800‑333‑7070 o ingresar al sitio web de la marca correspondiente.

Un problema que aún no termina

La campaña de recall relacionada con los airbags Takata lleva años activa en todo el mundo, y continúa extendiéndose debido al enorme volumen de vehículos afectados y a la persistencia del riesgo. Stellantis insiste en que este llamado no debe tomarse como un trámite menor: se trata de un procedimiento preventivo que puede salvar vidas.